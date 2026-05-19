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台中市大甲區鐵砧山風景區運動公園及順天國小周邊，是地方觀光和民眾休閒、孩童上下學重要場域，然而因周邊年久失修，人車爭道險象環生；而順天國小周邊的永順街與新美街，路寬僅6米，加上地方停車需求，導致學生與社區長輩常需在車陣中冒險步行。對此立委蔡其昌今（19）日邀集相關單位會勘，爭取中央兩案共3290萬元經費進行改善。蔡其昌今日相關單位、議員施志昌、順天國小校長陳素萍等人前往兩處會勘，也是繼爭取中央核定6200萬元翻轉梧棲大排南岸人行環境後，再爭取中央核定兩案共3290萬元經費進行翻新。蔡其昌表示，過去十年來，每年都向中央争取預算改善大甲鐵砧山運動公園，今年再度由內政部補助82%，約2040萬元，配合市府自籌款，翻新停車場至公園內年久失修的人行道，期盼為甲安埔鄉親與觀光客打造安全舒適的登山步道。蔡其昌指出，本次也爭取800萬元，由中央負擔656萬元，繼完成經國路後，接續推動順天國小永順街與新美街整體人行步道改善，由於該區路寬僅6米且有停車需求，人車爭道險象環生，這次透過校地內縮，將完整建構人行道，翻轉社區交通並保障學童通學安全，期盼市府展現效率，加速施工進度，同時兼具效率與品質。