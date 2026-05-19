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台股近期交易熱度升高，市場一度傳出期貨商風險控管指標承壓，甚至有過半期貨商ANC低於30%、接單業務恐受限。對此，期交所今（19）日澄清，截至18日止，ANC低於30%的期貨商不到四分之一，目前僅1家略低於20%，並非市場傳聞的過半數。'期交所強調，期貨商ANC低於30%時，並不會被要求停止新增交易，也不會因此被要求提出增資、發債等改善措施。真正會觸及限單規範的門檻，是ANC低於15%。依《期貨商管理規則》第22條規定，期貨商ANC低於20%時，須向期交所等單位申報；若低於15%，除處理原有交易外，應停止收受期貨交易人新單。期交所也說明，若期貨商ANC低於15%，可透過金融機構開立不可撤銷擔保信用狀、可透支額度等方式，緊急支應不足額度。相關申請每年度以3次為限，連續申請以1次為限，緊急支應期間最長可延至4個月。所謂ANC，是「風險調整後淨資本額比例」，計算方式為調整後淨資本額除以客戶所需保證金總額。近期台股交易火熱，尤其台積電相關期貨交易量大增，使客戶所需保證金總額上升，分母變大後，也讓部分期貨商ANC數值下滑。