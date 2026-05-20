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鳳鳴重劃區交通建設優勢 科技園區帶來居住需求

▲鳳鳴重劃區附近生活機能完善，有思夢樂、星巴克、錢都等。（圖／記者張家瑋攝）

以自住需求規劃產品 已銷售百戶

▲「京懋明日和」大坪數基地可打造豐富公設，以及氣派的住宅大廳。（圖／京懋建設提供）

京懋明日和基本資料

▲京懋明日和規劃4棟地上14層，地下3層建築。（圖／記者張家瑋攝）

專家揭三鶯線優勢 盤整期成進場時機

新北捷運最新路線「三鶯線」預計在6月通車，捷運站周邊房市也受到關注。位於三鶯線鶯桃福德站附近的預售屋「京懋明日和」今（20）日舉辦建案發表記者會，京懋建築范秉豐執行長表示，這次京懋推出25到40坪的坪數規劃，這次雖然是做坪數較小的產品，但還是為自住民眾考量，每層樓僅有6戶，並配備2部電梯，更符合目前房市自住當道的規劃。鶯歌唯一重劃區「鳳鳴重劃區」，鄰近大湳交流道、台鐵鳳鳴站、三鶯線鶯桃福德站，10分鐘可抵達龜山AI科技聚落，該園區近3年創下逾百億廠房成交金，吸引眾多上市櫃公司進駐，像是台達電、穩懋半導體、英業達等，人才自住剛需使房價仍在低基期的鳳鳴受到關注。另外，捷運三鶯線為2026年下半年最受矚目的重大交通建設，現有7處捷運共構開發案，「京懋明日和」緊鄰的鶯桃福德站聯合開發案，有2900坪開發面積與780坪公園及廣場用地，預計將於2026年第2季招標。京懋建築范秉豐執行長表示，房市景氣氛圍之下，京懋都是以「自住」需求為出發點，所以在當前自住當道的氛圍下，仍有順銷表現。京懋專注於中大型基地開發，優點是能擁有多元社區公設和完整中庭，完善的軟體服務，戶數多的社區在未來修繕上也有經費支撐；，打造更符合現在家戶人口的住宅。范秉豐指出，，讓公領域動線更方正流暢，使烹飪不再是孤單家務，轉變為家庭的互動核心，。京懋建設副總經理鄭名瑋指出，目前「京懋明日和」已銷售約100戶，現在案子熱得快、冷得也快，不過預期三鶯線開通後，會再帶動一波看屋人潮。「京懋明日和」附近有錢都、思夢樂、新三沅商場、星巴克等品牌，隔壁就是寶雅預定地，生活機能完善。新北市鶯歌區鳳七路與鶯歌路口。（接待中心：新北市鶯歌區鶯歌路161號旁）1985坪。25到40坪，4棟地上14層，地下3層。343戶，5戶店面。每坪56萬元，實價登錄為每坪52萬元左右。總價約1500萬元到2400萬元。預估2030年第2季。鑽石級綠建築、黃金級智慧建築雙標章，以容積獎勵、綠標章等，突破鳳鳴重劃區建築限高。捷運三鶯線完工進入倒數，沿線的房市效益正逐步發酵。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，三鶯線通車後將大幅縮短三峽、鶯歌往返台北市區的通勤時間，預計可節省約20分鐘，這項重大利多有望吸引雙北地區買房。尤其三峽、鶯歌地區近年有新興重劃區的推案支撐，捷運站周邊房價表現穩健，不過陳定中也提醒，捷運題材對房市的影響與工程進度息息相關，目前三鶯線已經接近完工，已經有提前進場的剛性需求買家卡位，價格已有漲幅。不過目前市場也出現拉鋸戰，。但拉長線來看，三鶯線未來計畫延伸至桃園八德，具備串聯「北北桃大都會區」的長遠優勢，中長期的發展潛力依舊不容小覷。