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美股主要指數周二（19日）早盤主要指數跳水，費城半導體指數再度下挫，科技股表現疲軟，美光股價在早盤一度站到700美元後立刻呈現自由落體，反轉下跌超過2%。美股四大指數19日早盤，截止至台灣時間晚間10時10分，道瓊工業指數下跌143點或0.29%、那斯達克指數下挫353點或1.35%、標普500指數小跌61點或0.84%、費城半導體指數下跌401點，跌幅達3.55%。個股部分，台積電ADR下跌2%、輝達同樣小跌近2%，Google母公司Alphabet股價回落2%；記憶體持續震盪，SanDisk在平盤擺盪後下跌、美光在開盤後一度站回700美元後向下俯衝回平盤以下、希捷科技在執行長莫斯利（Dave Mosley）一句新建工廠「耗時太久」，且未來可能導致公司擁有超出需求的產能的說法後，今日股價再度下跌5%；光通訊類股下跌趨勢不止，Coherent、Lumentum、祥茂光電跌幅都超過4%以上。根據路透報導，人工智慧巨頭輝達預計將在週三交出另一份市場關注的財報，但人工智慧使用方式的轉變，正讓人們對其在 AI 晶片領域的霸主地位能維持多久產生質疑。 輝達正面臨來自科技巨頭的競爭，這些巨頭正自行打造晶片，以搶占需求轉向可運行 AI 系統、回應查詢並即時執行任務處理器的市場。根據倫敦證券交易所集團數據，在截至4月的季度中，預計輝達營收將可能達到年增 79%，創下一年多來最快增速。經調整後獲利可能成長 81.8%，達到 429.7 億美元。這波激增是由包括微軟與Meta等客戶的大規模支出所推動；大型科技公司今年預計將向 AI 投入超過 7,000 億美元，高於 2025 年約 4,000 億美元。輝達執行長黃仁勳曾表示，公司已確保足夠供應，可滿足未來數個季度的需求，緩解市場對產能限制的憂慮，但其他風險正開始浮現。資料中心建設進度若低於預期，可能限制短期需求。Elazar Advisors 分析師Chaim Siegel表示，「客戶根本沒有地方放這些 GPU。他們想擁有越多越好，也想買越多越好，但他們其實沒有足夠的資料中心來安置這些 GPU。」