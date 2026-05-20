天氣變熱，潮濕的浴室也很容易滋生黴菌，現在許多人都會在浴室都裝「暖風機」，加快浴室乾燥速度，不過就有民眾在Threads發文詢問，自己浴室沒有對外窗，導致環境很潮濕，但如果開暖風機乾燥，又擔心電費變很高，詢問要怎麼使用暖風機才最省電。對此，許多內行人分享暖風機省電秘訣，有人建議要用「涼風」乾燥，或是直接全天候開換氣，而不是熱風乾燥，開熱風很容易讓電費飆升。
暖風機開了效果差 電費暴增好苦惱
原PO在Threads發文表示，自己家主臥廁所沒有對外窗，房間內的窗戶也因為設計關係不能開太大，導致房間很潮濕，後來買了一台「暖風機」，一開始每天開換氣3小時，就算有刮水還是乾很慢，有看到其他人說使用「乾燥」功能的電費很高，因此也不敢開太久，但是這個月電費還是多了不少，想問暖風機要怎麼開，才能最省電、又能讓浴室保持乾燥？
也有跟原PO使用同品牌暖風機的民眾分享，「24小時都開換氣，沒在關，很快就乾了，又很省電」。另外，也有人提醒，「先檢查你的排風管是否有真的連到排風管道，如無抽再久也是沒有用，如有請把浴室門關閉形成負壓環境，讓它抽24小時就會慢慢乾」、「我之前裝暖風機也是浴室乾很慢，最後才發現是師傅安裝時偷工減料沒鑿排氣孔」。
達人浴室乾燥4步驟
還有內行人分享自己每天讓浴室乾燥的4個步驟：
洗澡時就開抽風： 在洗澡時就開啟暖風機的「抽風／換氣」功能，避免大量熱濕氣在空間內累積。
確實刮除水分： 洗完澡後務必使用刮水刀，將地板、玻璃上的大部分水分刮除；毛巾則可掛上電熱毛巾架。
抹布擦拭細縫： 把浴室刮到約8、9成乾後，拿一塊乾淨的抹布擦乾地面、牆面和玻璃的殘留水滴。
開啟暖風機「涼風／冷風」模式： 物理除水完成後，開啟暖風機冷風或涼風乾燥模式，把浴室徹底吹乾；可順便將剛剛擦拭的抹布，掛在風吹得到的地方乾燥。
開1天最低不到3元 濾網記得清
衛浴設備經銷商達冠科技曾在官網指出，浴室暖風機的耗電量其實不高，以樂奇、三菱為例，24小時開著換氣功能，一個月下來，電費不會超過40元，平均每天使用成本最低不到3元。另外，暖風機也會有濾網，定時清潔濾網，可讓抽風效果提升，減少電費支出。
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原PO在Threads發文表示，自己家主臥廁所沒有對外窗，房間內的窗戶也因為設計關係不能開太大，導致房間很潮濕，後來買了一台「暖風機」，一開始每天開換氣3小時，就算有刮水還是乾很慢，有看到其他人說使用「乾燥」功能的電費很高，因此也不敢開太久，但是這個月電費還是多了不少，想問暖風機要怎麼開，才能最省電、又能讓浴室保持乾燥？
也有跟原PO使用同品牌暖風機的民眾分享，「24小時都開換氣，沒在關，很快就乾了，又很省電」。另外，也有人提醒，「先檢查你的排風管是否有真的連到排風管道，如無抽再久也是沒有用，如有請把浴室門關閉形成負壓環境，讓它抽24小時就會慢慢乾」、「我之前裝暖風機也是浴室乾很慢，最後才發現是師傅安裝時偷工減料沒鑿排氣孔」。
還有內行人分享自己每天讓浴室乾燥的4個步驟：
洗澡時就開抽風： 在洗澡時就開啟暖風機的「抽風／換氣」功能，避免大量熱濕氣在空間內累積。
確實刮除水分： 洗完澡後務必使用刮水刀，將地板、玻璃上的大部分水分刮除；毛巾則可掛上電熱毛巾架。
抹布擦拭細縫： 把浴室刮到約8、9成乾後，拿一塊乾淨的抹布擦乾地面、牆面和玻璃的殘留水滴。
開啟暖風機「涼風／冷風」模式： 物理除水完成後，開啟暖風機冷風或涼風乾燥模式，把浴室徹底吹乾；可順便將剛剛擦拭的抹布，掛在風吹得到的地方乾燥。
衛浴設備經銷商達冠科技曾在官網指出，浴室暖風機的耗電量其實不高，以樂奇、三菱為例，24小時開著換氣功能，一個月下來，電費不會超過40元，平均每天使用成本最低不到3元。另外，暖風機也會有濾網，定時清潔濾網，可讓抽風效果提升，減少電費支出。