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立法院會今（19）日國民黨甲級動員，針對總統賴清德彈劾案進行記名投票表決，是中華民國憲政史上首次對總統提出彈劾案，投票結果藍白陣營56位立委投下贊成票，民進黨則有50位立委投下反對票，未達全體113席立委三分之二的法定通過門檻，最終宣告不通過。對此，媒體人黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》中指出，在野黨此舉目的是比照「大罷免潮」的氛圍留下政治紀錄，彈劾案落幕後，真正的焦點將轉向明日的520就職兩週年演說，賴清德口中的「關鍵字」將是下一個朝野攻防的指標。根據我國憲法增修條文規定，總統彈劾案的門檻極高，必須先經全體立法委員二分之一以上至少57席提議，接著更需要全體立法委員三分之二以上至少76席決議通過，才能正式聲請司法院大法官組成的憲法法庭審理。黃暐瀚分析，這雖是史上首次總統彈劾案，即便藍白陣營深知過關機率微乎其微，但在面對年底選舉與2028大選，在野黨堅持提案，就是要為賴清德留下一個被彈劾的憲政歷史紀錄。黃暐瀚點出後續有兩大觀察重點，首先是適逢520總統就職兩週年演說，面對緊繃的朝野關係，賴清德發言時究竟會只講「中華民國」，還是不講「台灣」？他推測，賴清德可能會將兩個字「台灣」、四個字「中華民國」與六個字「中華民國台灣」交替使用，如何拿捏將成為焦點。其次，則是攸關無人機特別條例等國防預算，在彈劾案大戰結束後，朝野勢必將針對這筆龐大預算細節，在立法院展開新一輪的攻防。