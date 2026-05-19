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超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今（19）日在上海AMD AI開發者日表示，AI發展已來到新階段，隨著推理應用與AI Agent加速普及，資料中心架構將從過去偏重GPU，逐步走向CPU與GPU並重。蘇姿丰指出，傳統資料中心的CPU、GPU配置比例大約是1比4，但AI推理與智慧代理應用快速擴大後，運算需求已經改變。她預期，今年CPU與GPU比例將朝1比1演進，代表CPU在AI基礎設施中的角色會比過去更關鍵。她認為，AI接下來會進入各種終端設備與企業應用。也因此，AI運算需要的不只是最高階算力，也要能支援不同規模、不同場景的部署，從大型資料中心一路延伸到個人裝置。蘇姿丰也預估，全球AI使用人口將快速擴大，到了2030年，可能有50億人每天使用AI。換言之，AI仍在早期，後續需求擴張才剛開始。這樣的趨勢也反映在超微業務上。蘇姿丰先前在財報電話會中提到，隨著AI應用擴大，主要雲端業者與企業客戶對CPU需求明顯增加，帶動超微伺服器CPU收入連續4季創高。她也看好開源AI社群帶來的新一波創新，認為AI生態正在變得更全球化。整體來看，蘇姿丰對AI後續發展仍維持樂觀看法，認為真正的成長空間還在後面。