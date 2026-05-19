大樂透第115000054期今（19）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期大樂透 1億頭獎槓龜未能送出，但本期開出 1 注貳獎，中獎彩券行位於彰化縣，這名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1億元頭獎，最終僅獲得 160 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。

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大樂透5/19貳獎一人獨得！獎金剩下160萬

大樂透第115000054期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「04、20、22、26、38、47」，特別號「27」。本期頭獎未開出，但誕生1名貳獎得主，中獎彩券位於彰化鹿港。

📍彰化縣鹿港鎮大有里民族路217號1樓－勁豪彩券行

依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期貳獎得主只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回 160萬5722元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。

▲大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。（圖／記者林調遜攝）
🟡5月19日大樂透、今彩539完整開獎號碼

大樂透獎號：04、20、22、26、38、47，特別號27
49樂合彩：04、20、22、26、38、47。

今彩539：04、06、24、31、32。
39樂合彩：04、06、24、31、32。

3星彩：5、6、0。
4星彩：9、7、7、6。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...