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▲林智妍劇中一人分飾兩角，從古代禧嬪穿越到現代，附身在默默無名的演員身上。（圖／Netflix提供）

出人意表，癲而不亂，天馬行空，有血有肉。每齣戲的命運不同，有的聲勢浩大，雷大雨小，上檔後迴響不如預期，也有的低開高走，悶聲做大事，上架前宣傳聲量不大，播出後炸開平地一聲雷，這檔的穿越浪漫韓劇《我的王室死對頭》恰是一例。跟同檔對打的卡斯陣容如IU、邊佑錫、朴恩彬、車銀優比起來，本劇主演咖位並不耀眼，上架一週卻立馬殺上NETFLIX人氣榜第一，討論度爆表，口碑野蠻發酵，成為無數人始料未及的大黑馬。更讓人眼前一亮的是，在「豆瓣網」的評分由上一週開分的6.8，在短短一個禮拜內飆昇到7.5，這其實本身就是很戲劇性的逆襲，相當罕見很多人說追這齣戲是誤打誤撞「撿」到的，看第一集，以為是《成何體統》那種大癲劇，沒想到居然越看越上頭！其中最大的吸引力還是來自演員。記得林智妍嗎？《黑色榮耀》裡那個一口一個「西八」的惡女（宋慧喬口中的「涎鎮啊」），真的是「肖查某」賽道第一把交椅，這次演一個被賜死後穿越到350年後重生的「娘娘」，「穿越劇」這幾年爛大街，第一次看到這麼有說服力的，滿口「本宮」的肖查某縱橫全場，卻又讓你同時感受到她的張狂與孤獨，真的特別有代入感。男主角叫許楠儁，之前沒什麼印象，但網路上奔相走告，都說這戲的男主角「醜」到驚世駭俗，很多人將信將疑地好奇點開來看一眼，不覺得醜呀（就是所謂「第二眼帥哥」，初見不覺得帥，卻越看越合眼緣），而且「冷面霸總」跟「中二暖男」間切換得活靈活現，人物反差的神韻層次掌握得太好了，第三集以後，西八娘娘，醜面霸總，兩人演著演著，化學效應漸入佳境，CP感不可思議地勾人起來～如果說，這幾年的通俗浪漫劇市場最不缺的是「穿越劇」，那麼最難得的，反而是能把「老梗」重新拍出靈魂的作品。《我的王室死對頭》表面上看，是一部集結「朝鮮妖妃穿越現代」、「瘋批財閥愛上我」、「娛樂圈逆襲」、「前世今生宿命戀」等元素的大型爽劇，但真正令人驚喜的是，它並沒有停留在廉價刺激與套路堆砌，而是在荒誕、搞笑、戀愛與狗血之下，意外長出了屬於這個時代的情感厚度。它很瘋，很鬧，很會撒糖。但它也比許多人預期中，更懂「人」。尤其是女人。一場從「妖妃」開始的重生寓言。《我的王室死對頭》的故事，其實從一開始，就帶著一種極其古典的悲劇氣質，三百多年前的朝鮮王朝，天災、瘟疫、旱災接連降臨，於是，所有罪惡都被推到一名女人身上，禧嬪姜氏。她被稱為「絕世妖女」，被史書記載成禍亂朝綱的惡女，最終遭到賜死。然而，《我的王室死對頭》最聰明的地方，在於它並沒有急著替角色洗白，而是先讓觀眾看見：歷史如何習慣把女人變成替罪羊。從中國歷史裡的褒姒、楊玉環，到朝鮮歷史上的張禧嬪，東亞文化中，「紅顏禍水」從來不只是故事設定，而是一種長久存在的權力邏輯。男人犯下的錯，最後總需要一個女人來承擔。於是，當林智妍飾演的姜氏，在毒酒面前依舊儀態端莊地畫下那幅《雪中梅花》時，那個畫面真正震撼人的，並不是「惡女之美」，而是一種明知將死、卻仍拒絕低頭的尊嚴。這也是林智妍近年演技發揮最厲害的地方，她演的從來不只是「壞女人」，而是那些被世界逼到只能張牙舞爪活下去的女人。從《黑暗榮耀》裡令人恨到發寒的「朴涎鎮」，到如今《我的王室死對頭》的禧嬪姜氏，她始終擅長演出角色內心那種「明明已經遍體鱗傷，卻還要維持驕傲」的生命力。而這次，她甚至比過去更自由，因為《我的王室死對頭》允許她發瘋，也允許她可愛。林智妍，終於等到真正適合自己的角色。很多觀眾都說，《我的王室死對頭》根本像是替林智妍量身打造的作品。這句話其實一點都不誇張。因為禧嬪姜氏這個角色，幾乎集合了林智妍所有最迷人的特質，她可以冷艷，可以凌厲，可以高傲，也可以在下一秒荒唐得像個瘋子。劇中最精彩的地方之一，就是「古代女人穿越現代」帶來的巨大文化衝擊，別的穿越女主通常是驚慌失措，但姜氏不是。她接受現實的速度快得驚人，她不內耗、不自卑、不懷疑自己，甚至在發現現代社會依舊充滿階級壓迫後，很快便重新進入戰鬥模式。這角色最迷人的，是她那種近乎狂妄的「配得感」。她始終認為：「我值得更好的東西。」而這樣的女性角色，在近年的韓劇裡其實越來越少見。如今很多作品標榜「大女主」，卻仍然習慣讓女主角在愛情裡失去自我，或把成長建立在男性拯救之上。但《我的王室死對頭》並不是。姜氏從來沒打算等待誰拯救，她真正想奪回的，是自己被歷史奪走的名字。尤其那場「面試戲」，幾乎已經成為本劇目前最經典的橋段之一。當頂級女星尹智孝說出：「我最大的夢想是成為賢妻良母」時，姜氏當場冷笑回嗆：「女人生來，難道只是為了替別人煮飯嗎？」那一刻的戲劇效果之所以強烈，不只是因為台詞辛辣，而是因為說出這句話的人，偏偏是一個曾經被封建制度徹底毀掉人生的古代女人。於是，這段戲突然不再只是「女性獨立宣言」，進而變成了一種歷經血淚後的覺醒。許楠儁，不靠臉也能讓人淪陷的霸總。《我的王室死對頭》另一個令人意外的成功關鍵，是許楠儁。坦白說，在韓劇高度依賴「顏值經濟」的時代，他並不是傳統意義上的花美男。甚至在開播初期，不少觀眾還曾吐槽他的外型。但神奇的是，隨著劇情推進，你會越來越無法把視線從他身上移開。因為「車世界」這角色，真正需要的從來不是「漂亮」，而是一種危險的「神經質」。他是財閥，也是怪物。冷漠、偏執、毒舌、控制欲極強，卻偏偏在遇見姜氏後，開始一點點失控。這角色若由太完美的花美男來演，反而會失去那種「瘋感」。但許楠儁厲害的地方，在於他能用極細微的表情變化，讓角色逐漸露出人性裂縫。尤其第四集屋塔房那場擁抱戲，幾乎已經提前預定年度韓劇名場面。當「申瑞霜」紅著眼眶質問：「你這樣看著我，我會誤會自己是被愛的人。」而車世界終於壓抑不住情感，將她拉進懷裡低聲說出：「那如果你沒有誤會呢？」那一瞬間，《我的王室死對頭》突然從搞笑穿越劇，變成了一部讓人心臟失速的愛情劇。因為真正高級的愛情戲，從來不是甜言蜜語，而是兩個原本不相信愛的人，第一次開始動搖。韓劇市場，其實很久沒這麼「好笑」了。《我的王室死對頭》還有一個極容易被低估的優點：它真的很好笑。而且不是那種靠浮誇演繹硬撐出來的搞笑，是節奏、台詞與角色關係自然碰撞出的幽默。近年的韓劇市場，某種程度上其實陷入了一種「過度嚴肅化」的創作陷阱：懸疑要黑暗，復仇要沉重，愛情要虐。每部劇都努力證明自己「有深度」，結果反而失去了娛樂作品最重要的能力：讓觀眾快樂。但《我的王室死對頭》並不羞於承認自己是一部「爽劇」，它知道觀眾想看什麼。想看瘋女人大殺四方。想看霸總吃癟。想看歡喜冤家互相嘴砲。想看古代人適應現代社會的荒謬日常。於是，它把這些元素全部做到極致。卻又在嬉鬧之中，偷偷塞進關於階級、歷史、女性處境與創傷記憶的討論。這其實是非常高明的商業戲劇「能力」，因為真正優秀的大眾娛樂，從來不是教育觀眾，而是在觀眾笑著追劇時，悄悄讓某些情感留進心裡。它真正動人的，其實是「活下去」。很多人以為，《我的王室死對頭》的核心是愛情，但其實並不是。它真正的主題，一直都是：「如何重新活一次。」姜氏從古代穿越到現代，表面上像重生爽文，但編劇沒有讓她輕易獲得幸福。她仍然會恐懼，仍然會因毒酒創傷而PTSD發作，仍然會在看見歷史將自己污名化時崩潰。這部劇最成熟的地方，在於它沒有把「重生」浪漫化，因為真正的創傷，不會因為換了時代就消失。而林智妍最動人的演出，也正在於此。她能在角色強悍時讓人拍手叫好，卻又能在脆弱時，讓人忽然心疼。尤其當她第一次感受到奶奶無條件的關愛時，那種不知所措的眼神，幾乎比任何愛情戲都更動人，因為對姜氏而言，愛從來不是理所當然的東西。她過去的人生只有利用與背叛。所以，真正拯救她的，也許不是男人，而是終於有人願意把她當成「人」。《我的王室死對頭》為什麼能爆紅？因為它重新找回了韓劇曾經最迷人的東西：浪漫、荒唐、濃烈，又真誠。它有古早韓劇的熱鬧與戲劇性，卻又保留了當代韓劇對角色心理的細膩描寫。它讓觀眾笑，也讓觀眾心動，更重要的是，它讓人重新相信：即使是娛樂作品，也能擁有思想。不是每一部劇都必須沉重到像社會運動，但好的商業劇，依舊可以在觀眾最放鬆的時候，替這個世界留下某種溫柔而堅定的價值。《我的王室死對頭》或許不是那種會被影評界奉為神作的嚴肅經典，但它非常知道，觀眾為什麼需要戲劇。因為現實已經夠辛苦了，所以我們才需要看見一個曾被世界判死刑的女人，重新站起來，大聲地說：「這一次，我不會再輸給命運。」而這句話，也正是《我的王室死對頭》真正讓人上癮的原因。也許，《我的王室死對頭》真正動人的地方，從來不只是愛情。而是它讓許多女性，在姜氏那雙始終不肯低頭的眼睛裡，看見了自己曾經受過的傷。這世界其實很習慣要求女人「溫柔」、「懂事」、「體面」，習慣教導女性忍耐、配合、成全別人，卻很少有人真正鼓勵女人去憤怒、去反抗、去大聲說出：「我不甘心。」可姜氏偏偏不是那樣的人。她被羞辱、被誤解、被歷史汙名化，甚至被最愛的人親手推向死亡。可即使如此，她仍然沒有選擇成為一個討好世界的人。她依舊驕傲，依舊鋒利，依舊不願意放棄自己作為「人」的尊嚴。那份近乎倔強的生命力，正是這部劇最珍貴的地方。因為很多時候，女人真正需要的，並不是童話般的拯救，而是一個能夠提醒自己：「妳可以重新活一次」的勇氣。人生或許真的會有那樣的時刻，被否定、被背叛、被世界推進深淵；但《我的王室死對頭》溫柔地告訴觀眾：即使曾經被命運踐踏得遍體鱗傷，人依然有資格再次相信幸福，有資格重新愛人，也有資格，重新愛自己。所以姜氏的重生，其實不只是穿越，而是一場女性靈魂的甦醒。她終於明白，這一世，不必再活成誰的附屬、誰的犧牲品、誰故事裡被遺忘的名字。她可以只是她自己。而那，已經足夠耀眼。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com