我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本埼玉縣川口市議員岡本小百合遭質疑拍過素人AV，日本最大成人影音平台FANZA一部舊片突然變熱銷榜首。（圖／翻攝自X）

日本埼玉縣川口市議員岡本小百合（Sayuri Okamoto），近日捲入成人片風波，在社群平台X上流傳出一張素人AV的對比圖，質疑她臉上的痣跟某部作品女主角一模一樣，相關貼文在X上吸引破千萬觀看，也讓該部影片瞬間飆升至日本最大成人影音平台FANZA（DMM）的10分鐘榜首。岡本小百合本人則嚴正發出聲明澄清，強調影片的女子並不是她。在社群平台X上，諸多帳號貼出一張對比圖，一部2015年前後拍攝的成人影片，片中女主角與岡本小百合臉上的痣的位置、五官輪廓幾乎高度吻合。消息曝光後立刻在X平台上延燒，許多日本網友紛紛扮起偵探確認身分，也讓這部作品意外衝上成人影音平台FANZA（DMM）銷售冠軍，打敗大量新片，且該片售價僅100日圓。隨著相關討論在日本社群大量發酵，岡本小百合19日在X發表長文澄清，強調影片不是她本人，2024 年她忙於政治活動，當時作為令和新選組的志工，同時也在為自己的選舉做準備，且2024年期間，她的體重暴增，與影片中的體型完全不同。對於有發文者提到影片拍攝時間是 2015 年，她也再度解釋稱，2015年當時她正值第一胎懷孕生產期，腹部很大，也有孕婦特有的全身水腫，與影片中的體型顯著不同。至於被網友比對的痣的位置相同，她則嚴正聲明「請不要修圖捏造她臉上的痣。」