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備戰2026地方大選，外傳民眾黨可能徵召現任新竹市副市長邱臣遠轉戰新竹縣參選竹北市長，媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》中毫不留情直言，這消息是「這兩天最好笑」的事，奉勸民眾黨最好不要徵召邱臣遠。他分析，邱臣遠去選一點機會都沒有，目的只有一個，就是讓國民黨落選，進而幫助到民進黨籍的現任竹北市長鄭朝方；他還加碼爆料，自己手上有一堆鄭朝方的黑資料，直言賴清德根本不了解新竹傳統保守的生態，到時候只要一爆料，鄭朝方「一定掛掉」。吳子嘉直指民眾黨的內部矛盾，邱臣遠之所以會被傳出要選竹北市長，「就高虹安討厭你嘛！你跟高虹安處不好嘛！」他表示，民眾黨現在最大的問題就是旁邊有貪污犯，甚至重話批評創黨主席柯文哲應該去「隱姓埋名」，民眾黨才會有明天，狠酸柯文哲「你真的以為新竹你還有魅力嗎？你去做民調看看。」面對竹北市長選戰，可能演變為多方混戰，吳子嘉透露國民黨自己人在那邊相殺很難看，呼籲地方應該進行協調，放寬心胸看待將來如立委補選等其他機會。最後，吳子嘉再次向民眾黨喊話，希望民眾黨規規矩矩地在旁邊幫忙，不客氣地開嗆：「你不會當選，你不要在那邊鬧了。」