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三星罷工勞資談判第二輪協商於19日白天一路鏖戰到深夜都尚未有結果，當三星電子工會預告的全面罷工只剩不到兩天之際，資方三星電子援引法院先前假處分規定，一旦發生總罷工，工會必須投入7087名勞工。根據韓聯社報導，三星電子19日在回覆給該公司兩大工會「跨企業勞動組合三星電子支部」及「全國三星電子勞動組合」的信函中表示，「公司為了在勞資爭議行動期間，讓業務與設備安全作業能夠正常維持與運營，將按照與平時相同的人力水準，在各部門必要人員額度內排定每日輪班表。由於水原地方法院昨日針對三星電子向工會提出的「禁止違法爭議行為」假處分申請，做出部分准許裁定，須確保罷工行動不影響產量，且不得導致生產原料受損。三星電子法院假處分申請標準，明示每日必要人員為7087人，甚至明列出記憶體部門需有2454人、系統半導體（System LSI）部門162人、晶圓代工（Foundry）1109人、半導體研究所566人，以及全球製造暨基礎設施總事業部，還有AI中心事業部的資料中心團隊。三星電子強調，希望工會能依照輪班表，通知工會成員正常上班，以執行工作安全與維護相關業務。目前三星電子勞資雙方，仍在針對績效獎金制度化、透明化以及取消上限等議題，持續進行最後階段協商。工會方面表示，若協商破局，將從21日起展開全面罷工。