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▲中國外交部長王毅親自迎接俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯總統普丁19日啟程前往中國北京，展開為期2天的訪問，預計與中國國家主席習近平進行習普會。根據中國官媒《央視》以及新華社最新消息，普丁訪中專機19日晚間抵達北京。中國外交部長王毅親自迎接。根據新華社報導，應中國國家主席習近平邀請，普丁總統將於5月19日至20日訪問中國。這是普丁第25次訪中。根據中國外交部消息，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際和區域問題交換意見。新華社提到，今年是中俄建立策略協作夥伴關係30週年，也是中俄簽署睦鄰友好合作條約25週年。中國外交部發言人表示，雙方將以此為契機，持續深化並提升中俄關係，為世界注入更多穩定和正向能量。中國媒體稍早也拍下了普丁下機的畫面，可看到王毅前來接機，值得注意的是，與川普上周落地相同，紅地毯旁有許多青年揮舞著俄羅斯國旗接機。克里姆林宮聲明指出，普丁將與習近平討論如何加強雙邊全面夥伴關係及戰略合作，將針對國際及區域重大議題交換意見，並在會談結束後簽署共同宣言。