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泰國巴達雅（Pattaya）一家飯店發生一起離奇命案，一名美國籍男子被發現半裸倒掛在飯店陽台外，嚇壞路過的民眾。綜合《曼谷郵報》和《Thai Examiner》等泰國媒體報導，當地警方於18日凌晨1點左右接獲通報，指位於巴達雅邦拉蒙縣（Bang Lamung）一家七層樓高的飯店發現一具男性遺體。警方到場後發現飯店外聚集了圍觀群眾。警方表示，死者是一名50歲的美國籍男子，發現時赤裸上身，僅穿著灰色牛仔褲，倒掛在六樓的陽台外，頭部垂在欄杆上。初步調查顯示，當時男子已死亡至少三小時。此外，警方還發現，死者身上無明顯外傷，內部也沒有搏鬥或遭搶劫房間的痕跡。一名目擊者回憶，當時他與朋友坐在對面大樓附近，突然發現有人在陽台外側懸掛著異常的姿勢，仔細一看竟發現對方似乎沒有生命跡象，於是立刻向附近民眾求助並報警。報導指出，官方目前尚未公佈死者的身份，也未確認是否有人曾進入死者的房間。目前，警方已安排進行屍檢，以進一步確認真正的死因。