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新規旨在教育非處罰

馬來西亞檳城（Penang）州政府宣布，7月1日起將加強打擊公共場所亂丟垃圾行為，違者不只會被罰款，還恐遭判參與清掃街道、清理溝渠、海灘及公廁等社區服務。馬國媒體《星報》（The Star）報導，新措施規定，涉及輕微亂丟垃圾行為並被定罪者，可被判在六個月內完成最長12小時的社區服務、罰款最高2,000馬來西亞令吉（約新台幣15,929元），或兩者兼施。未遵守法庭命令者，罰款金額可提高至10,000馬來西亞令吉（約新台幣79,646元）。檳州地方政府及城鄉規劃委員會主席方美錸19日在記者會上表示，州行政議會早在2025年11月便已同意落實《社區服務令》，並於今年5月正式批獲，全檳地方政府7月起同步展開執法。方美錸強調，此舉的目的並非單純懲罰，而是希望提升公民的公民責任感和公共衛生意識。他說，執法人員巡邏時將配備隨身攝影機；同時，檳城1,822台監視器也協助監督執法。目前，威省市政廳有17台隨身攝影機，檳島市政廳則有170台。他表示，相關措施也有助於提升執法透明度、問責性及民眾對執法行動的信任。報導指出，相關違規行為包括在公共場所亂丟煙蒂、將垃圾倒入溝渠、在公園或海灘留下垃圾、從車輛拋擲垃圾，以及夜市或小販中心營業後產生的食物垃圾。社區服務範圍則包括地面清理道路、溝渠、海灘、公園、公廁、公車站、人行道、天橋及美食中心等公共場所。違規者也可能被安排參與社區清潔活動、災後清理工作或公共衛生宣傳活動。