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挪威國防配備供應商康士博格（Kongsberg）日前以「出口規範有所變化」為由，突然撤銷與馬來西亞之間的「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile，NSM）軍售案。該事件持續升溫，大馬國防部正式向康士博格索賠超過10億令吉（約新台幣79億6,000萬元）。綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞國防部長卡立諾丁（Mohamad Khaled Nordin）19日在大馬西部霹靂州（Perak）紅土坎（Lumut）海軍基地巡視後向記者透露，挪威撤銷出口許可前，馬國已支付1億2600萬歐元（約新台幣46億3,050萬元），相當於合約總額6億3470萬令吉（約新台幣50億5,221萬元）的95%。他證實，由於挪威政府單方面撤銷出口許可，馬國決定向挪威追討直接與間接成本，一共大約10億馬來西亞令吉，並已於18日向對方發出索賠通知。根據康士伯公司官網訊息，馬國海軍與康士博格於2018年4月簽署採購海軍打擊飛彈合約，作為馬國六艘新型瀕海戰鬥艦的武器裝備。馬來西亞原本計劃今年3月交付後，要將這批飛彈裝在建造中的瀕海戰鬥艦上。如今，挪威於出貨前幾天突然禁止出口，勢必影響馬國瀕海戰鬥艦的完工日期。卡立諾丁指出，挪威政府指新的國家安全政策規定，特定敏感國防技術僅能出口給北約成員國及最緊密的戰略夥伴，並未與馬國協商就單方面取消了出口許可。他強調，馬國已履行合約中所有義務，挪威仍取消許可，這對挪威的國際承諾誠信產生信任危機。他說，國防部已接獲指示，未來將避免向挪威採購任何軍備，並對其他可能對馬國採取類似行動的國家保持謹慎。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也於14日在電話中向挪威首相表達不滿。