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馬來西亞移民局總監Zakaria Shaaban表示，將於6月1日起簽發的新版馬來西亞國際護照（PMA）將配備94項安全功能。馬國媒體《星報》（The Star）報導，額外的防偽技術涵蓋全息圖（holograms）、紫外線隱形印刷（ultraviolet printing），以及護照裝訂縫線中所採用的特殊安全線（special security threads）。Zakaria表示，現行的馬來西亞護照共有49項防偽功能，而升級版護照的防偽項目則幾乎翻倍，以確保其更安全且更難以偽造。Zakaria指出：「我們將於6月1日起分階段推出新版護照，首波將在四處辦事處上路，分別是位於布城（Putrajaya）的移民局總部、吉隆坡（Kuala Lumpur）移民局辦事處、旺沙瑪朱（Wangsa Maju）市區關懷中心（UTC）的護照辦事處，以及莎阿南（Shah Alam）移民局辦事處。」他補充，當局預計7月底前分階段將推廣範圍擴大到所有分支機構。同時，Zakaria也提醒，現有護照在有效期限內皆仍有效，呼籲民眾不要急於將現有的護照更換成新版，讓移民局逐步推進護照更換工作。此外，Zakaria還強調，民眾在網路上申請護照時，不要使用AI技術產生的照片：「我們負責處理申請的官員具備專業知識，能夠分辨真假。」