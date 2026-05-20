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▲梁小龍在《功夫》中的「火雲邪神」造型，讓觀眾印象深刻，但他其實不到30歲已經因港劇、港片的演出而成名。（圖／翻攝自IMDb）

▲白彪（如圖）曾出席梁小龍的喪禮，兩人曾合作首版港劇《射鵰英雄傳》以及《天龍訣》等劇集，多年來一直維持好交情。（圖／摘自小紅書）

▲梁小龍（如圖）晚年時還不停工作，使得體力達到透支的邊緣，加速健康狀況惡化，因而在今年一月中旬去世。（圖／翻攝自微博）

資深動作紅星梁小龍，於今年1月中旬去世，享壽75歲。後來曾傳家屬遲未將他入土為安，其妻宋驤已聲明反駁，他生前的摯友白彪，則透露他和宋驤的感情早已生變，為了財產分配屢生摩擦。而他在人生最後階段，工作仍接個不停，白彪看過他累到趴在桌上且呼吸急促，體力似已達極限邊緣，認為他應該是積勞成疾、身體機能崩潰，才會離開人世。梁小龍在1970年代已經走紅，之後因曾前往中國發展、拒絕寫悔過書加入港九自由總會，作品無法在台灣推出，因此淡出演藝界多年，直到周星馳的《功夫》找他扮演火雲邪神，此時華人區的影視交流更有彈性，他的身影才能重回台灣大銀幕。白彪稱他的為人倔強，容不下別人提出反對意見，有可能因此夫妻失和，而他打定主意拚命工作，也沒人能勸說，終於把自己身體操到機能崩潰、撒手人寰。白彪與梁小龍曾經聯手主演香港第一版的《射鵰英雄傳》連續劇，白彪扮演郭靖、梁小龍演楊康，戲裡雖是立場相左的異姓兄弟，戲外卻多年維持好交情，之後也合作《天龍訣》等劇。白彪曾去梁小龍的喪禮，證實他遺體確實已火化，猜測骨灰可能沒供奉在塔位或是葬於墓地，才會有後續的傳言。提到梁小龍與妻子宋驤的關係，白彪表示雖然夫妻兩人並未正式離異，可是梁小龍近年長居中國，很少回到香港與妻子共處，顯然已透出玄機。梁小龍晚年除了婚姻生活不美滿，還因患有糖尿病，導致身體消瘦，卻還是狂喝汽水，表示：「生死有命，能享受是最要緊。」身旁親友乾脆放棄勸說。到了生命中的最後幾年，梁小龍為工作馬不停蹄，甚至曾經單月狂接10場活動，前往山東、內蒙古等地，白彪曾親眼看到他在演出完成後，整個人累到趴在桌上，而且呼吸急促，體力已達透支邊緣，不得不懷疑梁小龍最終是因經年舟車勞頓與積勞成疾，才會驟然離世、讓親友與影迷深感遺憾。