Google年度開發者大會Google I/O 2026登場，Google執行長Sundar Pichai以「agentic Gemini era」為主軸，宣布Gemini將從AI聊天助理，進一步變成可協助使用者執行任務的個人AI代理人。從Gemini App、Google搜尋、YouTube、Docs、Gmail、Keep到Chrome，Google正把AI全面導入日常服務，讓AI不只回答問題，也能幫忙整理資訊、生成內容，甚至在背景執行長時間任務，同時也發表了全新Google智慧眼鏡，audio glasses可在耳邊提供語音協助；display glasses則能在使用者需要時顯示資訊，兩者都可透過Gemini以語音操作，預計今年秋季推出
1.Google AI用量暴增！每月處理token破3.2千兆
Google指出，旗下服務每月處理的tokens數量，從2024年5月的9.7兆、2025年I/O約480兆，成長到目前每月超過3.2千兆，年增達7倍。Google也表示，目前每月已有超過850萬名開發者使用Google模型打造App與體驗，模型API每分鐘約處理190億tokens。
2.Google搜尋升級！AI Overview月活突破25億
搜尋仍是Google AI化的最重要入口。Google宣布，AI Overviews目前月活躍用戶已超過25億；AI Mode推出約一年，月活躍用戶也突破10億。Pichai形容AI Mode是Google搜尋史上最大升級，使用者不再只是輸入單次關鍵字查資料，而是更像與搜尋引擎進行連續對話。
3.Gemini App月活破9億！Nano Banana已生成逾500億張圖
Google表示，Gemini App去年I/O時月活躍用戶為4億，今年已突破9億，等於一年內成長超過一倍；同期間每日請求量也成長超過7倍。Google並指出，Nano Banana影像生成模型至今已生成超過500億張圖片，顯示生成式AI已從文字問答，快速擴展到影像創作與個人化應用。
4.Ask YouTube登場！AI直接跳到影片重點片段
YouTube也加入更深度的AI搜尋體驗。Google宣布測試Ask YouTube，使用者可用提問方式尋找YouTube影片，系統不只會推薦符合需求的影片，還會直接跳到影片中最相關的片段，降低使用者在大量影片中自行篩選的時間。Google表示，Ask YouTube目前已開始測試，預計今年夏天在美國廣泛推出。
5.Docs Live 語音整理成文件
另一項與工作效率有關的新功能是Docs Live。過去使用者若要透過Gemini生成Google文件，通常需要輸入清楚提示詞；Docs Live則可讓使用者直接用語音，把想法說出來後交給Gemini整理成文件。Google表示，Docs Live將於今年夏天向訂閱用戶推出，相關語音能力也會延伸到Gmail
6.Gemini Omni快速生成影片模型
模型方面，Google發表Gemini Omni，定位為可從任何輸入生成任何輸出形式的新模型，首波將從影片輸出開始，未來再擴展至圖片與文字。第一款Omni家族模型Gemini Omni Flash即日起可在Gemini App、Google Flow與YouTube Shorts體驗，未來數週也會透過API開放給開發者與企業客戶。
7.Gemini 3.5新一代快速AI模型
Google也推出Gemini 3.5 Flash，主打前沿智慧、低延遲與可執行任務能力。Google宣稱，以輸出tokens速度來看，Gemini 3.5 Flash比其他前沿模型快4倍，價格不到同級模型一半。該模型即日起在Google產品與API開放，Gemini 3.5 Pro則預計下月推出。
8.Gemini Spark個人AI代理人可24小時幫跑任務
本次最受關注的新功能之一，是Google發表Gemini Spark。Google將其定位為Gemini App中的個人AI代理人，能在使用者指示下協助處理數位生活任務。Gemini Spark會在Google Cloud專用虛擬機上運行，因此可24小時執行長時間任務，不需要使用者一直開著電腦。
9.Google還更新AI浮水印！OpenAI也加入SynthID
隨著生成式AI內容愈來愈逼真，Google也宣布擴大SynthID與內容驗證工具。Google指出，SynthID推出以來，已為超過1000億張圖片與影片、以及6萬年長度的音訊資產加入肉眼不可見的AI浮水印。Google也將在產品中加入Content Credentials驗證，協助使用者辨識內容來源是AI生成、相機拍攝，或是否曾經由生成式AI工具編輯。
10.全新Google智慧眼鏡
Google也公布智慧眼鏡進展，包含audio glasses與display glasses兩種方向。audio glasses可在耳邊提供語音協助；display glasses則能在使用者需要時顯示資訊，兩者都可透過Gemini以語音操作，主打免持與抬頭使用。Google表示，audio glasses會率先上市，預計今年秋季推出
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Google指出，旗下服務每月處理的tokens數量，從2024年5月的9.7兆、2025年I/O約480兆，成長到目前每月超過3.2千兆，年增達7倍。Google也表示，目前每月已有超過850萬名開發者使用Google模型打造App與體驗，模型API每分鐘約處理190億tokens。
2.Google搜尋升級！AI Overview月活突破25億
搜尋仍是Google AI化的最重要入口。Google宣布，AI Overviews目前月活躍用戶已超過25億；AI Mode推出約一年，月活躍用戶也突破10億。Pichai形容AI Mode是Google搜尋史上最大升級，使用者不再只是輸入單次關鍵字查資料，而是更像與搜尋引擎進行連續對話。
3.Gemini App月活破9億！Nano Banana已生成逾500億張圖
Google表示，Gemini App去年I/O時月活躍用戶為4億，今年已突破9億，等於一年內成長超過一倍；同期間每日請求量也成長超過7倍。Google並指出，Nano Banana影像生成模型至今已生成超過500億張圖片，顯示生成式AI已從文字問答，快速擴展到影像創作與個人化應用。
YouTube也加入更深度的AI搜尋體驗。Google宣布測試Ask YouTube，使用者可用提問方式尋找YouTube影片，系統不只會推薦符合需求的影片，還會直接跳到影片中最相關的片段，降低使用者在大量影片中自行篩選的時間。Google表示，Ask YouTube目前已開始測試，預計今年夏天在美國廣泛推出。
5.Docs Live 語音整理成文件
另一項與工作效率有關的新功能是Docs Live。過去使用者若要透過Gemini生成Google文件，通常需要輸入清楚提示詞；Docs Live則可讓使用者直接用語音，把想法說出來後交給Gemini整理成文件。Google表示，Docs Live將於今年夏天向訂閱用戶推出，相關語音能力也會延伸到Gmail
模型方面，Google發表Gemini Omni，定位為可從任何輸入生成任何輸出形式的新模型，首波將從影片輸出開始，未來再擴展至圖片與文字。第一款Omni家族模型Gemini Omni Flash即日起可在Gemini App、Google Flow與YouTube Shorts體驗，未來數週也會透過API開放給開發者與企業客戶。
Google也推出Gemini 3.5 Flash，主打前沿智慧、低延遲與可執行任務能力。Google宣稱，以輸出tokens速度來看，Gemini 3.5 Flash比其他前沿模型快4倍，價格不到同級模型一半。該模型即日起在Google產品與API開放，Gemini 3.5 Pro則預計下月推出。
8.Gemini Spark個人AI代理人可24小時幫跑任務
本次最受關注的新功能之一，是Google發表Gemini Spark。Google將其定位為Gemini App中的個人AI代理人，能在使用者指示下協助處理數位生活任務。Gemini Spark會在Google Cloud專用虛擬機上運行，因此可24小時執行長時間任務，不需要使用者一直開著電腦。
9.Google還更新AI浮水印！OpenAI也加入SynthID
隨著生成式AI內容愈來愈逼真，Google也宣布擴大SynthID與內容驗證工具。Google指出，SynthID推出以來，已為超過1000億張圖片與影片、以及6萬年長度的音訊資產加入肉眼不可見的AI浮水印。Google也將在產品中加入Content Credentials驗證，協助使用者辨識內容來源是AI生成、相機拍攝，或是否曾經由生成式AI工具編輯。
10.全新Google智慧眼鏡
Google也公布智慧眼鏡進展，包含audio glasses與display glasses兩種方向。audio glasses可在耳邊提供語音協助；display glasses則能在使用者需要時顯示資訊，兩者都可透過Gemini以語音操作，主打免持與抬頭使用。Google表示，audio glasses會率先上市，預計今年秋季推出