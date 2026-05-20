Google在I/O 2026發表全新AI模型Gemini Omni，可以把任何素材都能變成影片，不管是文字、圖片、影片、音訊，交給AI就能整合成一支新影片。對一般使用者來說，以後想做影片不用門檻、不用剪輯軟體，只要像聊天一樣下指令，就能讓影片換場景、加特效、改角度，甚至把原本拍不到的畫面變出來。一文看懂Gemini Omni是什麼。
Gemini Omni是什麼？從任何素材生成影片
Gemini Omni是Google新一代多模態AI模型，官方形容「可以從任何輸入創造任何內容」的模型，第一階段先從影片生成開始。簡單來說，以前生成式AI多半是輸入文字產生圖片，或輸入文字產生影片；Gemini Omni則更進一步，可以把文字、圖片、影片、音訊一起當作參考素材，再生成一支完整影片。
舉例來說，使用者可以提供一張人物照、一段走路影片、一首背景音樂，再請AI生成一段「角色照著指定動作走路、畫面風格跟著音樂節奏切換」的影片。原本需要拍攝、剪輯、特效後製的流程，未來可能直接在AI對話框中完成。
Gemini Omni像聊天一樣剪影片
Gemini Omni最貼近一般用戶的功能，就是對話式影片編輯，使用者不用打開複雜的剪輯時間軸，也不用一格一格調整畫面，只要用自然語言告訴AI想改什麼，例如「把房間燈光調暗」、「把人物移到另一個場景」、「把鏡頭改成從肩膀後方拍攝」，AI就會依照前一次影片內容繼續修改。
Google表示，Gemini Omni的每次指令都會接續前一次修改，角色會盡量維持一致，物理效果與場景記憶也會延續，就像是和剪輯師溝通一樣，一步一步把影片修到想要的樣子。
懂物理、情境和知識
Google強調，Gemini Omni除了生成出看起來很像影片的畫面，還結合Gemini的推理能力與世界知識，能理解重力、動能、流體等物理效果，也能處理歷史、科學、文化脈絡，讓影片內容更有邏輯。對於製作知識型內容的創作者來說，像是科普影片、產品解說、教學短片，過去可能需要設計動畫、找素材、剪輯後製，未來只要輸入簡單的文字，AI就能生成具視覺化效果的說明影片。
Gemini Omni誰可以用？
Google第一波推出的是Gemini Omni Flash。官方指出，Gemini Omni Flash已向全球Google AI Plus、Pro、Ultra訂閱用戶開放，可透過Gemini App與Google Flow使用；同時也會從本週起，免費提供給YouTube Shorts與YouTube Create App用戶。
AI影片怎麼辨識？Google加入SynthID浮水印
隨著AI影片越來越真實，真假辨識也成為外界關注焦點。Google表示，所有Gemini Omni生成影片都會加入SynthID不可見數位浮水印，使用者可透過Gemini App、Chrome中的Gemini以及Google搜尋驗證影片是否由Gemini Omni生成。
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Gemini Omni是Google新一代多模態AI模型，官方形容「可以從任何輸入創造任何內容」的模型，第一階段先從影片生成開始。簡單來說，以前生成式AI多半是輸入文字產生圖片，或輸入文字產生影片；Gemini Omni則更進一步，可以把文字、圖片、影片、音訊一起當作參考素材，再生成一支完整影片。
舉例來說，使用者可以提供一張人物照、一段走路影片、一首背景音樂，再請AI生成一段「角色照著指定動作走路、畫面風格跟著音樂節奏切換」的影片。原本需要拍攝、剪輯、特效後製的流程，未來可能直接在AI對話框中完成。
Gemini Omni最貼近一般用戶的功能，就是對話式影片編輯，使用者不用打開複雜的剪輯時間軸，也不用一格一格調整畫面，只要用自然語言告訴AI想改什麼，例如「把房間燈光調暗」、「把人物移到另一個場景」、「把鏡頭改成從肩膀後方拍攝」，AI就會依照前一次影片內容繼續修改。
Google表示，Gemini Omni的每次指令都會接續前一次修改，角色會盡量維持一致，物理效果與場景記憶也會延續，就像是和剪輯師溝通一樣，一步一步把影片修到想要的樣子。
懂物理、情境和知識
Google強調，Gemini Omni除了生成出看起來很像影片的畫面，還結合Gemini的推理能力與世界知識，能理解重力、動能、流體等物理效果，也能處理歷史、科學、文化脈絡，讓影片內容更有邏輯。對於製作知識型內容的創作者來說，像是科普影片、產品解說、教學短片，過去可能需要設計動畫、找素材、剪輯後製，未來只要輸入簡單的文字，AI就能生成具視覺化效果的說明影片。
Google第一波推出的是Gemini Omni Flash。官方指出，Gemini Omni Flash已向全球Google AI Plus、Pro、Ultra訂閱用戶開放，可透過Gemini App與Google Flow使用；同時也會從本週起，免費提供給YouTube Shorts與YouTube Create App用戶。
AI影片怎麼辨識？Google加入SynthID浮水印
隨著AI影片越來越真實，真假辨識也成為外界關注焦點。Google表示，所有Gemini Omni生成影片都會加入SynthID不可見數位浮水印，使用者可透過Gemini App、Chrome中的Gemini以及Google搜尋驗證影片是否由Gemini Omni生成。