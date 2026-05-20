Google在I/O 2026公布Gemini重大升級，Gemini朝向更主動、更個人化、更能代辦事情的AI助理發展。Google表示，Gemini目前每月已有超過9億名使用者，遍及230個國家與地區、支援超過70種語言；這次更新包含更快的Gemini 3.5 Flash模型、Gemini介面全面改版、影片生成Gemini Omni、個人化摘要Daily Brief，以及可24小時運作的AI代理Gemini Spark
Gemini升級6大重點
1.Gemini3.5 Flash：新一代模型首發
Google推出Gemini 3.5 Flash，是新一代模型中的首款產品，提供更好的AI智慧與更快的反應速度結合。簡單來說，Gemini回答會更聰明，同時更快速執行使用者交辦的任務，成為後續Gemini Spark等代理功能的基礎。
2. Gemini介面全面改版
Gemini App導入全新設計語言「Neural Expressive」，介面加入更流暢的動畫、鮮明色彩、新字體與觸覺回饋。Google表示，Gemini Live對話體驗也整合進Gemini，使用者可在打字提問與語音對話之間切換，麥克風也重新設計，讓使用者能慢慢說完複雜想法，不容易被中途打斷。
3.Gemini Omni：文字、圖片、影片生成電影級影片
Gemini Omni是Google新推出的影音生成模型，可把文字、圖片與影片提示轉換成高品質、電影感影片。使用者可用自然語言進行影片編輯，例如加入電影感變焦、替換背景，也能上傳手機影片、套用內建模板，快速生成完整影片內容，甚至建立看起來、聽起來像自己的AI avatar。
4.Daily Brief：AI晨間簡報整理一天重點
Daily Brief是一項新的個人化晨間簡報代理功能，使用者開啟後，Gemini可在背景整合已連結的Google應用，整理Gmail中的緊急更新、Google Calendar即將到來的行程，以及相關待辦與後續提醒。Google強調，Daily Brief不只是摘要，還會依照使用者目標進行排序，甚至建議下一步行動。
5.Gemini Spark：24小時個人AI代理正式登場
Gemini Spark是這次最關鍵的升級之一，定位為24小時個人AI代理，可在使用者指示下主動管理任務、協助處理數位生活。Google表示，Spark深度整合Gmail、Docs、Slides等Workspace工具，因為是雲端代理，即使使用者關上筆電或鎖上手機，仍可在背景繼續工作。
Google舉例，Spark可設定週期性任務，例如每月解析信用卡帳單、標出新的訂閱費或隱藏收費；也能追蹤孩子學校信件、整理重要期限；或把email與聊天紀錄中的會議筆記整合成Google Docs文件，並草擬專案啟動信。
6.macOS App升級：Gemini Spark進桌面、語音功能更強
Google也預告Gemini macOS App將在今年夏天整合Gemini Spark，未來可協助處理本機檔案，並自動化桌面工作流程。macOS App也會加入新的語音功能，可根據螢幕內容，把使用者邊想邊說的口語內容轉成更精準的文字草稿，並直接在游標所在位置重新整理文字。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.Gemini3.5 Flash：新一代模型首發
Google推出Gemini 3.5 Flash，是新一代模型中的首款產品，提供更好的AI智慧與更快的反應速度結合。簡單來說，Gemini回答會更聰明，同時更快速執行使用者交辦的任務，成為後續Gemini Spark等代理功能的基礎。
2. Gemini介面全面改版
Gemini App導入全新設計語言「Neural Expressive」，介面加入更流暢的動畫、鮮明色彩、新字體與觸覺回饋。Google表示，Gemini Live對話體驗也整合進Gemini，使用者可在打字提問與語音對話之間切換，麥克風也重新設計，讓使用者能慢慢說完複雜想法，不容易被中途打斷。
Gemini Omni是Google新推出的影音生成模型，可把文字、圖片與影片提示轉換成高品質、電影感影片。使用者可用自然語言進行影片編輯，例如加入電影感變焦、替換背景，也能上傳手機影片、套用內建模板，快速生成完整影片內容，甚至建立看起來、聽起來像自己的AI avatar。
Daily Brief是一項新的個人化晨間簡報代理功能，使用者開啟後，Gemini可在背景整合已連結的Google應用，整理Gmail中的緊急更新、Google Calendar即將到來的行程，以及相關待辦與後續提醒。Google強調，Daily Brief不只是摘要，還會依照使用者目標進行排序，甚至建議下一步行動。
5.Gemini Spark：24小時個人AI代理正式登場
Gemini Spark是這次最關鍵的升級之一，定位為24小時個人AI代理，可在使用者指示下主動管理任務、協助處理數位生活。Google表示，Spark深度整合Gmail、Docs、Slides等Workspace工具，因為是雲端代理，即使使用者關上筆電或鎖上手機，仍可在背景繼續工作。
Google舉例，Spark可設定週期性任務，例如每月解析信用卡帳單、標出新的訂閱費或隱藏收費；也能追蹤孩子學校信件、整理重要期限；或把email與聊天紀錄中的會議筆記整合成Google Docs文件，並草擬專案啟動信。
6.macOS App升級：Gemini Spark進桌面、語音功能更強
Google也預告Gemini macOS App將在今年夏天整合Gemini Spark，未來可協助處理本機檔案，並自動化桌面工作流程。macOS App也會加入新的語音功能，可根據螢幕內容，把使用者邊想邊說的口語內容轉成更精準的文字草稿，並直接在游標所在位置重新整理文字。