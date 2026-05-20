Google I/O 2026正式揭曉 Android XR智慧眼鏡，共有兩款，一款為語音眼鏡，以及能直接在眼前顯示資訊的顯示型眼鏡，兩款眼鏡都不用拿出手機，只要說出「Hey Google」或輕觸鏡框側邊，就能啟動Gemini，完成導航、傳簡訊、接電話、拍照錄影、即時翻譯等任務，語音眼鏡iPhone用戶也能使用，預計秋天推出。
Android XR智慧眼鏡是什麼？
Google表示，Android XR是由Google與三星、高通共同打造的平台，將支援頭戴式裝置、智慧眼鏡，以及介於兩者之間的多元裝置。這次Google智慧眼鏡將分為兩種類型，一種是能在耳邊提供語音協助的「語音眼鏡」，另一種則是能直接在眼前顯示資訊的「顯示型眼鏡」。兩款裝置都能讓使用者透過語音詢問Gemini，不必低頭滑手機，也能取得需要的資訊。
今年秋季推出 合作三星、Gentle Monster、Warby Parker
Google指出，語音眼鏡預計於今年秋季正式推出。為了讓智慧眼鏡更適合日常佩戴，Google也與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造兼具時尚感與舒適度的智慧眼鏡鏡框。
免拿手機就能導航、傳訊息、接電話
Google智慧眼鏡能讓Gemini直接跟使用者眼前的世界互動。使用者可以詢問剛經過的餐廳評價、天空中的雲朵類型，或請Gemini解釋複雜的路邊停車標誌。在外出情境中，眼鏡也能辨識使用者所在位置與面向方向，提供即時路線導航；若途中想找餐廳或新增停靠點，也能直接請Gemini協助。
可拍照錄影、AI修圖 還支援即時翻譯
Google智慧眼鏡也支援拍照與錄影，使用者可透過語音指令拍下照片或影片，並進行AI影像編輯，例如移除背景雜物，或替照片加入創意效果。同時具備即時語音翻譯，翻譯後的音調與語氣會自然貼近原說話者；使用者也能看著外文菜單、路標，直接聽取翻譯後的內容。
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Google表示，Android XR是由Google與三星、高通共同打造的平台，將支援頭戴式裝置、智慧眼鏡，以及介於兩者之間的多元裝置。這次Google智慧眼鏡將分為兩種類型，一種是能在耳邊提供語音協助的「語音眼鏡」，另一種則是能直接在眼前顯示資訊的「顯示型眼鏡」。兩款裝置都能讓使用者透過語音詢問Gemini，不必低頭滑手機，也能取得需要的資訊。
今年秋季推出 合作三星、Gentle Monster、Warby Parker
Google指出，語音眼鏡預計於今年秋季正式推出。為了讓智慧眼鏡更適合日常佩戴，Google也與三星，以及知名眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作，打造兼具時尚感與舒適度的智慧眼鏡鏡框。
Google智慧眼鏡能讓Gemini直接跟使用者眼前的世界互動。使用者可以詢問剛經過的餐廳評價、天空中的雲朵類型，或請Gemini解釋複雜的路邊停車標誌。在外出情境中，眼鏡也能辨識使用者所在位置與面向方向，提供即時路線導航；若途中想找餐廳或新增停靠點，也能直接請Gemini協助。
可拍照錄影、AI修圖 還支援即時翻譯
Google智慧眼鏡也支援拍照與錄影，使用者可透過語音指令拍下照片或影片，並進行AI影像編輯，例如移除背景雜物，或替照片加入創意效果。同時具備即時語音翻譯，翻譯後的音調與語氣會自然貼近原說話者；使用者也能看著外文菜單、路標，直接聽取翻譯後的內容。