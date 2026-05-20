Google在I/O 2026宣布Google搜尋進入「AI搜尋新時代」，把AI模式預設模型升級為Gemini 3.5 Flash，同時搜尋框也有變化，之後用戶能用更長句子、圖片、檔案、影片，甚至Chrome分頁搜尋；Google搜尋還將加入AI代理功能，可協助追蹤資訊、找房、訂位、購物，是搜尋功能25年來最大規模的一次更新。
Google表示，這次更新是Google搜尋框推出25年多以來最重大的升級，全新的智慧搜尋框會根據使用者需求動態展開，讓使用者能更完整描述問題，不再受限於簡短關鍵字。智慧搜尋框可理解使用者意圖，並透過AI建議協助組織問題。使用者也能以文字、圖片、檔案、影片，甚至Chrome分頁作為查詢內容，進行多模態搜尋。Google表示，這項全新智慧搜尋框從即日起在所有支援AI模式的國家與語言逐步推出。
AI模式升級Gemini 3.5 Flash：搜尋更快、更會推理
Google宣布，AI模式的預設模型升級為Gemini 3.5 Flash。官方指出，這是最新一代Flash模型，能為AI代理與程式碼編寫提供更高效能。過去使用者看到AI總覽後，若還想追問，往往得重新整理問題。Google讓搜尋對話體驗更連貫，使用者可直接在搜尋結果頁面的AI總覽中提出延伸問題，系統會保留前後文脈絡。即日起開放全球使用者在手機與電腦搜尋上使用。
AI代理來了！可24小時幫你追蹤資訊
這次Google搜尋最大亮點之一，就是「搜尋代理」，未來直接在Google搜尋中建立、自訂並管理多個AI代理，協助執行任務。可24小時在背景運作，持續搜尋與整理網路資訊，包括部落格、網站，在需要時提供智慧摘要。舉例來說，若正在找房子，只要把理想房屋條件交給AI代理，就能持續搜尋，當找到符合條件的房源時立即通知。資訊代理將於今年夏天率先開放Google AI Pro和Ultra方案訂閱者使用。
Google搜尋可幫你訂KTV、找生活服務
Google也擴大搜尋中的AI代理預訂功能，應用情境包含在地體驗與生活服務。使用者只要輸入具體條件，例如「尋找一間週五晚上能容納6人、而且有提供宵夜的KTV包廂」，Google搜尋就能統整最新價格與空位資訊，並提供連結讓使用者到指定平台完成預訂。預計今年夏天率先在美國推出。
搜尋變「迷你App」：健身、搬家、婚禮都能追蹤
Google也提到，有些搜尋不是一次性問題，而是長時間需要反覆追蹤的任務，例如籌備婚禮、制定健身計畫。Google搜尋可打造為特定任務建立「迷你應用程式」。以健身計畫為例，使用者可請Google搜尋建立客製化健身追蹤工具，系統會直接寫好程式，並串接評論、即時地圖與當地天氣等資訊。將於未來幾個月率先開放美國Google AI Pro與Ultra訂閱用戶。
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AI模式升級Gemini 3.5 Flash：搜尋更快、更會推理
Google宣布，AI模式的預設模型升級為Gemini 3.5 Flash。官方指出，這是最新一代Flash模型，能為AI代理與程式碼編寫提供更高效能。過去使用者看到AI總覽後，若還想追問，往往得重新整理問題。Google讓搜尋對話體驗更連貫，使用者可直接在搜尋結果頁面的AI總覽中提出延伸問題，系統會保留前後文脈絡。即日起開放全球使用者在手機與電腦搜尋上使用。
AI代理來了！可24小時幫你追蹤資訊
這次Google搜尋最大亮點之一，就是「搜尋代理」，未來直接在Google搜尋中建立、自訂並管理多個AI代理，協助執行任務。可24小時在背景運作，持續搜尋與整理網路資訊，包括部落格、網站，在需要時提供智慧摘要。舉例來說，若正在找房子，只要把理想房屋條件交給AI代理，就能持續搜尋，當找到符合條件的房源時立即通知。資訊代理將於今年夏天率先開放Google AI Pro和Ultra方案訂閱者使用。
Google搜尋可幫你訂KTV、找生活服務
Google也擴大搜尋中的AI代理預訂功能，應用情境包含在地體驗與生活服務。使用者只要輸入具體條件，例如「尋找一間週五晚上能容納6人、而且有提供宵夜的KTV包廂」，Google搜尋就能統整最新價格與空位資訊，並提供連結讓使用者到指定平台完成預訂。預計今年夏天率先在美國推出。
搜尋變「迷你App」：健身、搬家、婚禮都能追蹤
Google也提到，有些搜尋不是一次性問題，而是長時間需要反覆追蹤的任務，例如籌備婚禮、制定健身計畫。Google搜尋可打造為特定任務建立「迷你應用程式」。以健身計畫為例，使用者可請Google搜尋建立客製化健身追蹤工具，系統會直接寫好程式，並串接評論、即時地圖與當地天氣等資訊。將於未來幾個月率先開放美國Google AI Pro與Ultra訂閱用戶。