今（20）日是520網路情人節，氣象專家吳德榮今在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」天氣專欄表示，今日維持穩定的天氣型態，南部地區最高溫達36度，明日鋒面接近台灣，各地水氣略增，山區慎防午後有對流發展，將擴及部分鄰近平地，而梅雨季第4波鋒面南下時間變晚，將於下周四、五（28、29日）才影響台灣天氣。

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今520告白日高溫飆36度！明起水氣略增、雨區擴大

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今日大氣穩定、白天「晴熱如夏」，注意防晒、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部20至34度、中部20至34度、南部19至36度、東部19至34度。 

吳德榮提到，明日至下周三（21至27日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內；明日、周五（22日）水氣略增、大氣不穩定度提高，山區午後有對流發展、擴及部分鄰近平地，各地白天「熱如夏」。

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）
周末起屢創高溫！梅雨季第4波鋒面下周南下

吳德榮指出，周六（23日）至下周三水氣減少，大氣趨於穩定，山區午後局部降雨的範圍減小、機率降低，白天「炙熱如盛夏」，將屢創高溫，注意防晒、防中暑。

進一步觀察發現，最新歐洲模式模擬略調慢，下周四、五（28、29日）、梅雨季（5、6月）第4波鋒面才南下。不過，部分模式模擬、菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，破壞鋒面的結構；因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）
▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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