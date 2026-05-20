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市場表現

債市劇烈波動引發擔憂

油價微跌

焦點個股

美股週二（19日）收低，標普500指數續第三個交易日下跌。由於油價居高不下，投資人對美伊之間缺乏和平協議感到焦慮，導致通膨擔憂加劇，美債殖利率攀升，再加上科技股回檔，拖累大盤表現。道瓊工業指數下跌322.24點，或0.65%，報49363.88點；那斯達克指數下跌220.02點，或0.84%，報25870.71點；標普500指數下跌49.44點，或0.67%，報7353.61點；費城半導體指數上漲2.98點，或0.03%，報11305.50點。債券市場的波動為牛市增添了新的變數。30年期美債殖利率週二盤中一度突破5.19%，創下近19年來的最高水平。作為為房貸、汽車貸款和信用卡債務關鍵指標的10年期美債殖利率一度攀升至4.687%，創下自2025年1月以來的最高點。此次利率上升是在上週一系列報告顯示通膨正重新升溫之後出現的，主因是伊朗戰爭推高了石油價格。信用卡和房貸等利率上升可能會抑制消費者支出；與此同時，利率上漲也可能壓制長期經濟增長，並使近期部分晶片股高企的估值面臨考驗。優質資本金融公司（Prime Capital Financial）投資長麥高（Will McGough）表示：「債市義警（Bond vigilantes）現在正在發揮作用。每個人都意識到能源價格將維持在高位，這可能會導致通膨進度稍微落後於形勢。」「債市義警」是指機構投資人透過拋售政府債券，來對通膨性的美國貨幣政策表達不滿或發出警告。麥高補充指出，在沃什（Kevin Warsh）於週五（22日）宣誓就任聯準會主席之前，投資人可能正在傳遞一個訊號，即聯準會對通膨的掌控已落後於形勢。麥高向CNBC表示：「有一種說法是，新任聯準會主席往往會受到市場的考驗。如果你相信這種論調，顯然可以看到債市義警正在這裡對他進行測試。」在美國總統川普（Donald Trump）宣布，應中東三個地區大國首腦的要求「暫緩」行動，進而取消襲擊伊朗的計劃後，週二原油價格輕微下跌。美國西德州原油（WTI）6 月期貨下跌0.82%，收在每桶107.77美元。國際布蘭特原油（Brent）7月期貨下跌0.73%，收在每桶111.28美元。然而在稍晚的交易時段中，據三名接受《華爾街日報》採訪的美國官員透露，美國據報在夜間於印度洋扣押了一艘與伊朗有關聯的油輪。在個股方面，輝達（Nvidia）收盤下跌近1%，收220.61美元。輝達即將於週三盤後公布第一季財報，市場對其寄予厚望由於輝達被視為 AI 投資熱潮的重要風向球，其財報與展望不僅牽動半導體族群，也可能左右整體市場情緒。高通（Qualcomm）收盤下跌近4%，而博通（Broadcom）則拉回2%。台積電ADR（TSM）跌3.34美元，跌幅0.84%、收392.61美元近期半導體股回檔更像是漲多後的整理，而非基本面惡化。阿真特資本管理公司（Argent Capital Management）投資組合經理人埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）告訴CNBC：「在一場史詩級的狂飆之後，這是一個完全合理的喘息機會。」他補充說，這是一個「有趣的翻轉時機，因為這恰好發生在全球最大晶片股公布其勢必出色的財報與財測的前幾個交易日。」在過去幾個交易日回檔之前，美股先前漲勢兇猛，標普500指數和那斯達克指數上週均創下歷史新高，而道瓊指數也曾短暫重新奪回50000點大關。