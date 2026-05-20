我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Sa宣布婚訊的貼文其實並未刪除。（圖／微博@蔡卓妍）

香港天團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍，上月28日才剛驚喜宣布閃嫁小10歲的健身教練Elvis，沒想到新婚才20天，陸網竟瘋傳她向友人哭訴已經離婚且搬離愛巢的消息。經查發現，該爆料圖片疑似是利用AI合成的假週刊封面，阿Sa昨（19）日也透過經紀人火速澄清，表示自己目前正甜蜜度蜜月，霸氣粉碎婚變流言。阿Sa 18日被爆料離婚，關鍵字「曝蔡卓妍含淚控訴丈夫」更衝上微博熱搜，內容稱阿Sa婚後發現老公腳踏多條船、吃軟飯，她因此向友人哭訴日子過不下去了，還選擇搬離愛巢，且已刪除微博上當初放閃結婚的貼文。這爆料文曝光後，導致網友紛紛砲轟阿Sa老公，更有不少人直言：「健身教練就是靠不住」。對此，阿Sa昨日透過經紀人回應：「全部都是假的，沒有哭訴，我現在正在度蜜月！」經紀人也順道回應關於阿Sa婚禮，好友阿嬌沒有出席、兩人疑似鬧不合謠言：「阿嬌有去婚禮，所有至親的人都在」。而阿Sa微博也並未刪除與老公的婚紗照，可見兩人感情還很穩定甜蜜。據悉，阿Sa的老公中文名叫林俊賢，現年33歲，不只是普通的健身教練，他更是香港某健身工作室的創辦人，擁有香港理工大學運動科學學士學位，經濟狀況獨立，但婚後已搬入阿Sa價值上億元的豪宅同居。兩人交往後經常被目擊一起搭地鐵、去爬山、下廚等，生活習慣和價值觀看起來都非常契合。