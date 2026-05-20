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▲鮪魚2個月前喊很喜歡現在的生活，外界普遍認為當時她已陷入熱戀。（圖／翻攝自徐瑋吟鮪魚臉書）

▲鮪魚與已婚富二代陷入熱戀，2人多次被目擊約會。（圖／翻攝自徐瑋吟鮪魚臉書）

女星「鮪魚」徐瑋吟近來被爆出睽違3年再度陷入熱戀，2個月前也在IG上直呼「很喜歡現在的生活」，外界猜測當時她已經投入愛河，而她過往提到她媽媽希望她「嫁給愛情」的故事也被翻出，不過這段新戀情卻因男方身分引發爭議，根據週刊報導，徐瑋吟目前交往的對象是一名已婚建商富二代，英文名叫Eric，2人不僅頻繁約會，甚至還被拍到在車內親密吻別，也讓「禁忌戀」話題瞬間延燒。根據《鏡週刊》報導，鮪魚其實早已將Eric介紹給身邊朋友認識，因此戀情消息早在圈內悄悄傳開，知情人士更透露鮪魚近來整個人氣場明顯改變，不僅談吐更加成熟強勢，整體狀態也與過去「傻大姐」形象差很多，甚至被形容「看起來被寵得很好」。週刊連日直擊發現，徐瑋吟與男友幾乎天天黏在一起，除了多次由男方親自開車接送工作外，2人還被拍到一起前往私人聚會、深夜看電影等，母親節當天鮪魚先陪家人聚餐，之後不到幾分鐘就立刻坐上男友的賓士車離開，接著兩人前往美麗華看電影，直到深夜才各自返家。而鮪魚2個月前也曾在社群發文寫下「很喜歡現在的生活」，如今被挖出後，也被外界解讀疑似早已沉浸在熱戀狀態，由於她與男友經常進出不同住處，因此外界也開始猜測，兩人是否另有專屬「愛的小窩」，讓整段關係更加受到討論。不過整起事件最具爭議的，仍是男方被爆具有已婚身分，據消息來源指出，接送鮪魚的建商富二代Eric確實已婚，因此2人戀情曝光後也讓外界議論不斷，對此鮪魚的經紀人則低調表示，2人只是正常交友，至於男方婚姻狀況則並不清楚。