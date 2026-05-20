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▲馬國弼（左）目前還參演八點檔《豆腐媽媽》。（圖／馬國弼臉書）

藝人馬國弼過去因簽賭欠下5000萬元鉅債，後來幡然醒悟，拚命工作兼差賺錢，努力還債。近日他被直擊拍完八點檔後，火速開車前往中山區的泰式炸雞店打卡上班，他在店內負責點餐、掌勺油炸並親切招呼客人，動作相當熟練；據悉，這是馬國弼的最新副業，他也透露自己經過13年努力，目前已還了4500萬債務，只剩下約500萬左右的負債，會繼續努力工作賺錢。據《CTWANT》報導，4月30日傍晚5點左右，馬國弼被目擊剛結束電視台八點檔戲劇《豆腐媽媽》的拍攝工作。他神色匆忙地走出位於林口的電視台，隨即開車北上，並在晚間6點半左右抵達台北市中山區的一家泰式炸雞店。一到店內，他便立刻換上工作服打卡上班，幾乎沒有任何休息空檔。在櫃檯內的馬國弼身兼多職，從負責點餐、招呼客人到親自炸東西出餐，所有動作都顯得相當熟練自然。即使被現場顧客認出，他也大方比讚回應，態度非常親切。馬國弼面對周刊詢問，他大方回應，這是自己新創的副業，笑說：「沒想到去炸個雞也會被你們拍得那麼清楚！」他過去其實就曾投資過美式雞排店，但當時經營失敗，馬國弼慘賠近200萬元。不過他不服輸，選擇捲土重來，創立新的泰式炸雞店「泰雞烈」。馬國弼說自己這次做足準備，從炸雞祕方到配料全都一手掌握，店內所有大小事也都盡可能的親力親為，就是怕上次投資失敗的慘案再發生。至於負債部分，馬國弼坦言，他已經還了4500萬元，目前只剩500萬左右，還在努力還款中，感謝債主們的寬容。對於外界質疑他的還款速度過快，是否不正當？馬國弼解釋，其實一開始他就先賣掉了父母居住的房子，一口氣還了1000多萬元的債務，演藝圈前輩康康也有出手借他200萬元，讓他很感激。而馬國弼這幾年除了演藝圈的本業外，也積極發展斜槓事業，包括跑外送、在餐廳打工，甚至經營印刷廠副業，透過多元的收入來源穩定還款，因此才能成功在13年內賺到4500萬。目前他只希望趕快把債務還完，能夠「無債一身輕」。