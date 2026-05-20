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▲泰國女星Mild（右）豪門婚姻爆醜聞，丈夫（左）遭親弟控訴長達12年性侵。（圖／翻攝Mild IG@wjmild）

泰國百億企業勝獅集團（Boon Rawd Brewery）近日爆出震撼醜聞，家族第4代成員Sai Scott公開指控遭親哥哥Phai Scott長期性侵，弟弟更是曬出錄音檔崩潰喊「嘴裡都是你的味道」，引發泰國社會高度關注，事件不僅牽扯家族內幕，也逐漸波及企業形象。面對輿論持續擴大，勝獅集團於昨（19）日正式發出聲明，宣布切割涉案的Phai Scott，並強調公司反對任何形式的暴力與侵害行為。而與哥哥Phai Scott相戀結婚的泰國女星Mild也宣布與老公分居，大動作切割。勝獅集團在聲明中表示，對弟弟Sai Scott所遭遇的一切深感遺憾，並理解事件已對家族成員、社會與企業造成不安與衝擊，公司進一步指出，始終堅持反對家庭暴力、言語威脅及任何侵犯人格尊嚴的行為，聲明同時證實Phai Scott已被解除所有公司職務，未來也將全力配合相關調查，希望降低事件對企業與社會造成的負面影響。整起事件自上週開始延燒，Sai Scott先是在直播中情緒崩潰，控訴多年來遭親哥哥性侵，甚至還爆料母親曾提告要求取回外公留下的華欣豪宅，相關內容曝光後震撼外界，而Phai Scott隨後則公開否認所有指控，強調自己並未做出性侵行為，不過Sai Scott隨後再度公開錄音檔內容，讓事件迅速升溫，也掀起泰國網友大量討論。Sai Scott公開的錄音內容中，能聽見他對哥哥說出「嘴裡都是你的味道」等敏感字句，而錄音中的Phai Scott並未正面否認，引發外界高度關注與揣測，由於2人皆出身泰國知名豪門，事件曝光後立刻成為社群熱門話題。不少網友認為，若錄音內容屬實，恐怕將重創家族聲譽，也讓勝獅集團不得不迅速出面止血，以避免風波持續擴大。除了企業發聲切割之外，與Phai Scott愛情長跑9年、並於去年結婚的女星Mild也透過聲明表示將與丈夫保持距離，據了解此次代表公司發表正式聲明的人，正是集團執行長Bhurit Bhirombhakdi。Phai與Sai Scott兄弟為勝獅創辦人曾孫，原本活躍於泰國上流社交圈，如今卻因家族醜聞成為輿論焦點，也讓外界持續關注後續調查與家族動向。