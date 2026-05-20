國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨（19）日晚間舉辦首場懇託會，現場湧入大批支持者，值得注意的是，台北市長蔣萬安到場站台，讓支持者都熱血沸騰。吳宗憲的初選對手、宜蘭縣議會議長張勝德也到場公開支持，加上民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠在台上喊出「小草支持吳宗憲」，宜蘭藍白整合已然成形。

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蔣萬安昨晚一抵達會場就掀起活動高潮，他一上台更以宜蘭腔的台語開場，笑稱自己今天是「回娘家」，因為太太是羅東人，自己是「正港宜蘭女婿」。他提到，吳宗憲有女兒，因此非常了解育兒與家庭壓力，提出許多育兒、青年相關的重要政策，他隨後也大讚吳宗憲「很勇敢」，因為宜蘭是民主聖地，鄉親眼光最雪亮，沒有真本事、真功夫，沒辦法得到宜蘭鄉親支持！

張勝德、陳琬惠現身象徵地方勢力整合、藍白合完成

該活動的另一高潮，則是吳宗憲的初選對手張勝德也現身致詞，象徵藍營地方勢力正式完成整合。張勝德表示，當初和吳宗憲一路走來是「君子之爭」，彼此都是透過政見爭取鄉親認同，不管從哪裡來，只要到宜蘭服務，他就是宜蘭人，似乎希望外界可以停止質疑吳宗憲「空降」參選。

同時，白營的陳琬惠則直接喊出藍白合口號，強調吳宗憲、張勝德加上陳琬惠會是「1+1+1大於3」；她更向民眾黨支持者喊話：「民眾黨支持者就是支持吳宗憲」，引現場支持者一齊鼓掌歡呼。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...