美國總統川普（Donald Trump）在18日宣布暫緩攻擊伊朗後，再度於19日發出最後通牒，稱雙方無法達成共識，美國可能需要再次對伊朗實施軍事打擊，並強調在他宣布推遲進攻之前，距離下達襲擊命令僅剩一個小時。
根據路透社報導，川普在18日表示，在德黑蘭提出結束美以戰爭的新提案後，他已暫緩了原定重啟敵對行動的計劃。
他19日在白宮告訴記者，「今天在做出開戰決定前，我距離下令只差一個小時。」，並指出德黑蘭領袖正懇求達成協議，但如果無法達成共識，美國將在未來幾天內發動新一輪襲擊。
美國目前正竭力結束這場在將近三個月前與以色列一同向伊朗發動的戰爭。川普此前曾表示與德黑蘭的協議已接近達成，但同時也發出類似威脅，稱若無法達成協議，將對伊朗實施猛烈打擊。
隨著11月的國會期中選舉步步逼近，川普在國內面臨著巨大的政治壓力，必須達成協議以重新開放全球石油及其他商品供應的關鍵航道荷姆茲海峽。目前美國油價依然居高不下，川普的支持率也因而暴跌。
在副總統范斯（JD Vance）表示華盛頓與德黑蘭在談判中取得了很大進展、且雙方都不希望看到軍事行動重啟後，週二油價收盤走低。范斯表示：「我們目前處於相當不錯的局面。」
范斯在白宮簡報會上對記者坦言，與權力結構分裂的伊朗領導層進行談判確實存在困難。他說：「有時候對方談判團隊的立場並非完全清晰，」因此美國正試圖明確劃出自己的紅線。
他同時指出，川普政策的其中一個目標，是防止核武軍備競賽在該地區蔓延。
伊朗誓言回擊任何新襲擊
伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）於社群媒體平台X（舊稱推特）上發文表示，川普之所以暫緩襲擊，是因為他意識到對伊朗採取任何行動都意味著「將面臨決定性的軍事反擊」。
伊朗國家媒體報導指出，德黑蘭最新的和平提案內容包括：結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的敵對行動、美國軍隊撤出靠近伊朗的區域，以及對美以襲擊所造成的破壞進行賠償。
據伊朗官方通訊社（IRNA）引述外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）的說法，德黑蘭還要求解除制裁、釋放被凍結的資金，並結束美國的海上封鎖。
不過伊朗媒體報導這次描述的條款，與伊朗先前提交的提議相比幾乎沒有改變，而該提議上週才被川普斥為「垃圾」，這場美伊衝突恐將再度陷入僵局。
目前路透社尚無法證實，美方是否已為新一輪打擊做好了軍事準備，而這類打擊將標誌著川普在2月下旬發動的這場戰爭正式重啟。
一位巴基斯坦消息人士證實，伊斯蘭馬巴德當局已將伊朗的提案轉達給華盛頓。該名巴基斯坦消息人士透露，美伊雙方「不斷在移動他們的球門（不斷改變條件）」，並補充說：「我們剩下的時間不多了。」
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他19日在白宮告訴記者，「今天在做出開戰決定前，我距離下令只差一個小時。」，並指出德黑蘭領袖正懇求達成協議，但如果無法達成共識，美國將在未來幾天內發動新一輪襲擊。
美國目前正竭力結束這場在將近三個月前與以色列一同向伊朗發動的戰爭。川普此前曾表示與德黑蘭的協議已接近達成，但同時也發出類似威脅，稱若無法達成協議，將對伊朗實施猛烈打擊。
隨著11月的國會期中選舉步步逼近，川普在國內面臨著巨大的政治壓力，必須達成協議以重新開放全球石油及其他商品供應的關鍵航道荷姆茲海峽。目前美國油價依然居高不下，川普的支持率也因而暴跌。
在副總統范斯（JD Vance）表示華盛頓與德黑蘭在談判中取得了很大進展、且雙方都不希望看到軍事行動重啟後，週二油價收盤走低。范斯表示：「我們目前處於相當不錯的局面。」
范斯在白宮簡報會上對記者坦言，與權力結構分裂的伊朗領導層進行談判確實存在困難。他說：「有時候對方談判團隊的立場並非完全清晰，」因此美國正試圖明確劃出自己的紅線。
他同時指出，川普政策的其中一個目標，是防止核武軍備競賽在該地區蔓延。
伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）於社群媒體平台X（舊稱推特）上發文表示，川普之所以暫緩襲擊，是因為他意識到對伊朗採取任何行動都意味著「將面臨決定性的軍事反擊」。
伊朗國家媒體報導指出，德黑蘭最新的和平提案內容包括：結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的敵對行動、美國軍隊撤出靠近伊朗的區域，以及對美以襲擊所造成的破壞進行賠償。
據伊朗官方通訊社（IRNA）引述外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）的說法，德黑蘭還要求解除制裁、釋放被凍結的資金，並結束美國的海上封鎖。
不過伊朗媒體報導這次描述的條款，與伊朗先前提交的提議相比幾乎沒有改變，而該提議上週才被川普斥為「垃圾」，這場美伊衝突恐將再度陷入僵局。
目前路透社尚無法證實，美方是否已為新一輪打擊做好了軍事準備，而這類打擊將標誌著川普在2月下旬發動的這場戰爭正式重啟。
一位巴基斯坦消息人士證實，伊斯蘭馬巴德當局已將伊朗的提案轉達給華盛頓。該名巴基斯坦消息人士透露，美伊雙方「不斷在移動他們的球門（不斷改變條件）」，並補充說：「我們剩下的時間不多了。」
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