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▲范曉萱日前才在演唱會上公開親吻Allen。（圖／微博＠港劇辣評社）

范曉萱日前在台北開唱，與擔任吉他手、交往20多年的大鬍子男友Allen在台上破天荒甜蜜「小啄」接吻，引爆全場高潮。近日兩人又被讀者目擊於深夜出現在家樂福新南港店的地下停車場，身邊還有一群友人陪伴；一行人等待排隊繳費期間，Allen手裡拿著一疊文件與范曉萱聊天，雙方互動看起來像老夫老妻，即便范曉萱是堅定的不婚主義者，兩人感情依舊甜蜜穩定。據《CTWANT》報導，范曉萱5月9日深夜和一群友人現身家樂福停車場，同行的還包括范曉萱的男友Allen。當時范曉萱身穿卡其色外套搭配豹紋鴨舌帽，隱約露出藍色頭髮，看起來十分搶眼，很有個人特色；Allen則是頭戴毛帽，依舊留著絡腮鬍，帥氣有型。幾人等候繳費時，Allen從後背包拿出一疊文件，和范曉萱交談，隨後在范曉萱的示意下，把文件交給其他人，接著眾人才一起走向一輛黑色的賓士轎車，離開現場。從兩人的互動不難看出雙方感情穩定，相處起來像是老夫老妻。范曉萱4月25日在台北舉行不售票演唱會當天，Allen也在台上為她伴奏，當時好姐妹小S、阿雅現身當嘉賓，小S不改往日愛看熱鬧的個性，當場起鬨要范曉萱跟Allen親一口，讓現場氣氛嗨爆。范曉萱本來害羞推拒，笑說自己是蠻保守的人，但最後還是架不住小S鼓譟，向Allen親了過去，難得公開放閃。而從出道初期就不停強調自己堅持不婚不生的范曉萱，和Allen愛情長跑20多年，確實依舊沒結婚。她曾說這是兩人交往時就達成的共識，與Allen更追求那種柏拉圖式的愛情，因此這段戀情一開始並不受外界看好；尤其范曉萱名氣大，Allen不免被認為是小白臉，但如今多年過去，從兩人穩定的感情來看，外人的擔心都是多餘的。