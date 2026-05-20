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▲盤點鮪魚過往戀情，大多都是富商、富二代。（圖／鮪魚IG@weiyin.com.tw）

女星「鮪魚」徐瑋吟近年感情生活始終備受外界關注，從早年與大14歲科技圈人士林冠百交往，到後來與富少、羊肉爐老闆甚至嫩男傳出曖昧，每段戀情幾乎都曾掀起話題。其中最戲劇化的，莫過於她與楊先生分手後，對方火速與女星李佳穎交往並宣布結婚，當時震驚不少網友。《NOWNEWS今日新聞》也整理鮪魚多年來最受矚目的幾段戀情。徐瑋吟最早引發高度關注的一段感情，發生在2018年，當時她與大自己14歲的林冠百交往，由於林冠百曾捲入「掏空德信案」，加上本身在科技與投資圈頗具知名度，因此兩人戀情曝光後迅速成為娛樂版焦點。當時鮪魚與林冠百多次被拍到一同出遊、聚餐，互動相當親密，也讓外界一度認為她有望穩定發展，不過這段感情最終仍未修成正果，雙方後來低調分手，而林冠百至今仍是鮪魚情史中最具代表性的名字之一。同樣是在2018年底，鮪魚又被拍到與富少吳亞璟一起吃火鍋、深夜約會，由於當時吳亞璟與擁有4分之1越南血統的女星張東晴的緋聞正鬧得火熱，因此鮪魚突然出現，也讓外界相當意外。據傳當時雙方互動曖昧，甚至還有親密接觸，但之後卻沒有進一步發展，這段也被外界形容是「喇完舌卻喇後不理」，成為鮪魚感情史中的短暫插曲，而她本人對這段關係也始終沒有多做回應。鮪魚後來則與經營羊肉爐店的楊先生穩定交往，當時她經常出現在店裡，甚至被形容像「老闆娘」，感情看似相當穩定，不過兩人在2022年初仍低調分手，而這段戀情也在2人分手後迎來超戲劇化轉折。因為楊先生分手後不久，竟迅速與女星李佳穎交往，接著更火速宣布結婚，後來男方背景也被起底，不僅是羊肉爐店老闆，父親還是市值超過30億元科技公司的創辦人，消息曝光後讓不少網友驚呼宛如八點檔劇情。面對前任迅速結婚，鮪魚當時並未正面多談，但曾在IG限時動態轉發唐綺陽星座運勢，內容提到獅子座「桃花運旺旺、人也會變漂亮」，她則幽默寫下：「聽到會變漂亮我就好快樂。」此外，鮪魚也曾公開分享媽媽對她的感情觀叮嚀：「不用著急，我希望妳嫁給愛情。」短短一句話，也被外界認為透露她對感情仍抱有期待，雖然當時外界覺得她心情似乎受到影響，但私下其實已悄悄展開新戀情。與楊先生分手不到一年，鮪魚2022年底又被拍到與一名開著Lexus的嫩男互動親密，當時對方不僅接送她下通告，還陪她在住家附近遛狗，而鮪魚更被拍到特地換上黑色爆乳裝現身，畫面曝光後立刻引發熱議。不過鮪魚事後則低調撇清，強調對方只是「狗保母」，否認新戀情，但由於2人互動實在太過自然，也讓外界對這段關係充滿想像空間。