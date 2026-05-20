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台北101董事長賈永婕近日在節目中說出1句「不要當台灣人就離開」，引發輿論熱議，部分網友認為她發言偏頗、變側翼，部分網友則力挺，她也對該風波出面澄清她說是「對這塊土地最基本的主權認同與珍惜」。而在她18日的最新發文中，她更提到「我覺得在台灣很幸福！」，引前總統陳水扁昨（19）日回應表示支持，然而，賈永婕隨後卻邀請陳水扁參加明年的台北101垂直馬拉松，讓陳水扁超傻眼，驚訝地回：「賈董愛說笑，阿扁是3隻腳領有殘障手冊的病人，妳真是不知道嗎？」賈永婕18日發文吐心聲說到「在台灣很幸福，我覺得很幸福！很有活力，很有挑戰！珍惜一切！」，讓陳水扁共鳴不已，回應提到「生為台灣人很幸福！」，陳水扁也說，同心協力、有志一同、把台灣營建成一個正常、完整而又幸福的美麗國度。支持賈董帶領台北101更上一層樓。然而，賈永婕對陳水扁的回應卻讓許多人看傻了眼，她除了說謝謝阿扁支持外，竟說「邀請您來參加明年的垂直馬拉松喔」，而陳水扁本人對此邀請也感到相當詫異，他驚訝地表示「賈董愛說笑，阿扁是3隻腳領有殘障手冊的病人，妳真是不知道嗎？」