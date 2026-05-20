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聯手推動「多極世界」：中俄企圖翻轉美權體系

25次訪華與最高規格：中俄元首的「老朋友」情誼

談判桌上的焦點：川普、能源與世界秩序

伊朗衝突的陰影與和平締造者的角色

▲美國總統川普與中國國家主習近平備受矚目的「川習會」於上週落幕。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）上週訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。不過在距離為川普鋪上紅地毯不到一週後，習近平又迎來了另一位貴賓，他的親密盟友俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於19日晚間抵達中國進行國是訪問。外媒指出，此行顯然經過精心安排，旨在全球地緣政治動盪之際，展示北京與莫斯科的結盟姿態。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國與俄羅斯目前都在應對與川普政府關係的變化，同時也在衡量是否要在協助終結美伊衝突中扮演角色。這場衝突已擾亂全球石油供應，也讓華府分散了對俄羅斯持續多年的烏克蘭戰爭的注意力。中國政府顯然不會忽視這樣的情況。習近平在短短一週內接待了兩位世界領袖，而這兩位領袖都深陷由自身造成、似乎難以化解的衝突之中。尤其中國近來利用川普對伊朗開戰一事，強調自己才是更負責任、可替代的全球領導者。此外，北京與莫斯科都希望抓住川普顛覆美國傳統外交政策的機會，來推動他們自己的世界願景，即一個不被美國強權或美國領導的盟友體系所主導的世界。這次訪問是普丁擔任俄羅斯領導人二十多年來第25次訪問中國。在這段期間，在對華盛頓的共同不信任，以及普丁與習近平之間顯著的個人情誼推動下，中俄在貿易、安全和外交領域的合作日益緊密；他們通常稱彼此為「親愛的朋友」或「老朋友」，兩人已會面超過40次。這是一次國家級的訪問，因此普丁在歡迎儀式中享有的排場與隆重程度，從紅地毯到軍樂隊，規格可說是與習近平上週給予川普的規格不相上下。在出訪中國前依照傳統發表的致詞中，普丁盛讚俄中關係已達到「真正前所未有的高度」。他在19日發表的訊息中，稱雙方「在涉及兩國核心利益的問題上相互支持，包括保護主權和國家統一」。普丁在19日晚間抵達中國時，機場有一群青年群眾迎接他們高喊著：「歡迎，歡迎，熱烈歡迎！」在此次訪問前，中國官方媒體也發表多篇文章，讚揚兩國在「動盪的國際形勢」下「不可動搖」的紐帶關係。《環球時報》一篇文章還將美俄領導人接踵而來的訪問，解讀為中國「正迅速演變成全球外交焦點」的訊號。習近平近期與川普的會晤、烏克蘭與中東的戰爭，以及雙方在能源、貿易和安全領域的合作，預計都將成為兩位領導人20日會談的一部分。克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，兩國領導人還準備在一份關於「建立多極世界」和「新型國際關係」的聲明中，闡明他們一致的世界觀。這並非普丁和習近平首次在緊鄰與美國進行外交接觸之際舉行會談。去年川普就職數小時後他們就進行了交談，而幾天前川普才與習近平通了話。普丁過去也曾就美俄結束烏克蘭戰爭的談判情況向習近平進行過通報。對普丁而言，其軍隊在如今已持續四年多的烏克蘭戰爭中近期的失利，可能會讓這場會面面臨更大的壓力。中國對俄羅斯石油的採購以及軍民兩用物資的出口，對莫斯科的戰爭努力至關重要。這也使得雙方關係變得越來越不對等，莫斯科高度依賴其更富裕、技術更先進的鄰國。俄羅斯已經是中國最大的原油來源國。自普丁入侵烏克蘭、西方實施制裁以來，中國買家一直以折扣價大量採購俄羅斯石油。如今，中東的衝突以及未來的動盪風險，可能會促使北京更加依賴俄羅斯的燃料。預計雙方本週將討論2025年9月已取得進展的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線計畫。然而，談判重點不僅止於能源，在川普剛結束訪問之際，伊朗衝突也很可能佔據重要篇幅。川普尋求與中國在衝突的某些面向達成共識，白宮的聲明指出，兩國領導人一致同意伊朗不能擁有核武器，並應重新開放荷姆茲海峽。中國和俄羅斯都是德黑蘭的親密夥伴，並且在近年來美國實施制裁時，在保護伊朗方面發揮了關鍵作用。中國同時也是遭受美國制裁的伊朗原油的最大買家。報導指出，俄羅斯在衝突初期就曾向伊朗提供美軍與資產位置的情報。上個月更有消息指出，中國正準備向伊朗運送武器，不過北京已否認此指控。在德黑蘭先前表示，希望中國和俄羅斯能擔任安全保證國的角色的情況下，外界關注俄羅斯與中國是否有興趣參與和平進程。報導指出，在結束衝突中發揮作用可能會贏得美國的一些好感，但兩位領導人在保護自身的夥伴關係、利益和全球野心時，勢必會謹慎應對這一局面。