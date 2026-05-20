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美國總統川普近日在川習會後受訪表示，不願意跑到9500英里遠的地方打仗、不希望看到有人獨立，引總統賴清德表示，捍衛中華民國現狀、沒有台獨問題。對此，台北市議員柳采葳昨（19）日直言，民進黨在川普受訪露出後的反應一片混亂，可說是被突襲、受了重傷，但回應還在台獨問題上打轉，完全忽視中美可能在川習會中建立了某種默契，完全是劃錯重點！柳采葳昨上《大新聞大爆卦》表示，川普一番話曝光後，從國安單位跟外交單位的混亂反應來看，讓她幾乎可以確定，民進黨完完全全就是被川普突襲，一邊忙著解釋什麼是台獨，一邊又要忙著大內宣說，賴清德可能會要跟川普通話，但這些話只能騙騙不懂的人！說穿了，川普的大白話，對民進黨真的是重傷！民進黨對川普這番話該做好的因應，是要去思考在美中雙方可能有默契的情況下，台灣要如何去因應、台灣的角色到底是什麼？而不是繼續在台獨的議題上面打轉。柳采葳提到，原本外界預估台灣不會是川習會主要的議題，但川普在空軍一號接受專訪時大談台灣，可見中美在閉門會的時候，雙方有了一定的默契，所以才會有川普在離開後還講了這些話，但民進黨卻完全忽視這個中美可能的默契，還要大內宣，說「川普非常重視我們」，並繼續在台獨議題上打轉，是完完全全劃錯重點！