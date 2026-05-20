我是廣告 請繼續往下閱讀

可不可熟成紅茶買一送一！「生茶白玉冰淇淋」特價2杯99元

▲可不可「生茶白玉冰淇淋」升級開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

CoCo都可：「紅柚雙響炮」買一送一！520周三好友日優惠

▲CoCo都可新品「紅柚雙響炮」75元（圖左）；今520「買一送一」周三好友日優惠。（圖／CoCo都可提供）

得正fwee「紅心芭樂烏龍奶昔」是TWICE娜璉同款！520優惠現折100元

免費送fwee奶昔唇釉小樣與愛心杯套！

愛心杯套「現折50元」優惠！

520優惠最高現折100元！

打卡抽獎送fwee奶昔唇釉18色全套！

▲fwee韓國彩妝TWICE娜璉同款唇釉色，變成得正「紅心芭樂烏龍奶昔」。（圖／fwee提供）

▲買得正聯名fwee「紅心芭樂烏龍奶昔」，送fwee奶昔唇釉小樣與聯名愛心杯套。（圖／fwee提供）

▲fwee代言人TWICE娜璉，得正開喝「紅心芭樂烏龍奶昔」新品，是明星同款唇釉色。（圖／fwee提供）

今520網路情人節快喝「買一送一」手搖飲料優惠！CoCo都可今（20）日周三好友日開喝新品「紅柚雙響炮買一送一」；可不可熟成紅茶買一送一，升級版「生茶白玉冰淇淋」特價2件99元；得正聯名韓國彩妝fwee，把TWICE娜璉同款唇釉色變成「紅心芭樂烏龍奶昔」，520買新品送奶昔唇釉、還有疊加優惠最高現折100元。指定品項：熟成紅茶／熟檸紅茶／金蜜熟成。提醒大家，菜單品項需出現活動折扣字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；下單金額會是折扣後金額；優惠數量有限，售完即止；加料／升級大杯為額外加價購買，不包含於活動優惠中。去年熱賣缺貨的「白玉珈琲雪藏冰淇淋」；今年升級回歸，全新可不可「生茶白玉冰淇淋」，在經典軟Q白玉上、放入香濃香草冰淇淋，再撒落未經高度焙火的生茶粉，「大人系甜點」開吃綠葉原始香氣與茶多酚清新感，推薦待冰淇淋稍微融化後，可在奶香中吃到微苦茶韻的回甘風味、搭配白玉的Q彈，實在很涮嘴。；商場店則為單點69元、2件特價109元。限現場購買或電話自取（售完為止）。CoCo都可全新開喝「紅柚雙響炮」，選以21歲輕烏龍茶融合酸甜紅葡萄柚果粒，再加入雙響炮招牌配料「Q彈珍珠＋爽脆椰果」，夏天必喝清爽解膩的消暑神品，還同時滿足咀嚼控。相當於買一送一優惠，兩杯新品75元就有、每杯只要37.5元划算嚐鮮快衝一波。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。手搖飲料得正聯名韓國彩妝fwee，把代言人TWICE娜璉同款唇釉色變成「紅心芭樂烏龍奶昔」，以「Guava Crush」為靈感，將香甜紅心芭樂、焙火香氣的烏龍茶與鹹香芝士奶蓋融合在一起，開喝全新夢幻的「紅心芭樂烏龍奶昔」。得正全台門市還換上粉嫩聯名窗貼，充滿甜蜜打卡氛圍。5月20日至6月16日，於全台得正門市及外送平台推出四大優惠活動：◾️（全台限量10,000組，送完為止）；限得正實體門市，外送平台不適用；小樣色號共三款：Chocolate Hazelnut、Banana Strawberry、Watermelon Sorbet（娜璉形象使用色），隨機贈送，恕不挑款。◾️（不適用於刷具及DIY調色盤內料）。◾️（每帳號限用一次）；若同步持有得正聯名杯套，疊加使用杯套隱藏優惠碼再折50元，5月20日開賣當天最高「現折100元」。◾️活動期間，凡消費聯名飲品，完成拍照飲品或窗貼分享至社群，並標記官方帳號 @fwee_makeup_tw、@dejengoolongtea，即有機會獲得fwee奶昔唇釉8色組或18色組，詳情請依得正官方社群公告為準。