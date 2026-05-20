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▲七七上台領畢業證書，林俊傑分享男友視角的照片。（圖／微博＠林俊傑）

▲七七的大學畢業作品畫風看起來暗黑壓抑。（圖／微博＠衝浪桃浦萬）

歌王林俊傑昨（19）日深夜在社群分享自己參加女友七七畢業典禮的照片，高調放閃，引發討論。只見七七畢業於美國紐約著名的藝術學校帕森設計學院（Parsons School of Design），23歲的她穿著學士袍，笑容清純動人。中國網友也循線搜到七七的畢業作品，是3幅藝術畫作，畫風看起來極度暗黑壓抑，與七七甜美的外型形成反差。林俊傑去年12月認愛七七，更帶她一起幫媽媽慶生，可見七七與林家人也相當熟識。昨晚林俊傑則曝光赴美參加七七畢業典禮的照片，只見七七身穿紅白配色的學士袍、留著齊瀏海，看起來相當清純稚嫩。網友見狀也紛紛留言：「Wow ，要幸福快樂哦」、「大大方方秀恩愛真好」，還有人笑虧林俊傑看起來比較像七七的爸爸。而從畢業照也可看出，七七就讀的是紐約帕森設計學院，該所學校是長期稱霸美國第一、全球前三的頂尖設計學府，可以說是全球時尚與藝術產業的「造神殿堂」；校友包含Louis Vuitton前創意總監馬克雅各布（Marc Jacobs）、Gucci前設計師湯姆福特（Tom Ford）以及台裔加拿大籍設計師吳季剛（Jason Wu）。因此粉絲也很好奇七七的美術實力，微博上更有網友挖出七七的畢業作品，只見她畫了3幅畫作，內容風格偏詭譎、壓抑。其中一幅畫是一名女子裸身屈膝，被黑色大手抓住的畫面，另一幅畫則是小白兔被繩子束縛的樣子，畫風看起來都很暗黑。而七七的署名下方還有一行英文字，內容寫道：「I don't owe clarity to confusion」，翻譯為「我不欠任何人一個解釋」，有清者自清的含意。網友看了紛紛留言討論，「藝術造詣不夠，看不懂」、「整個畫面的色調是暗沉的冷色，背景中那抹淡藍色的微光，被不少人讀為象徵著時刻窺探的電子螢幕」、「喜歡七七的作品，感受到了不想被束縛，有點困獸之鬥的感覺」。據了解，七七是中國某富商的千金，從小家境優渥，在東京、紐約、西雅圖等地皆擁有房產，她過去也兼職當模特兒，因此成為網紅，經常在社群分享美照，但與林俊傑公開戀情後，就將IG轉為私人，動態趨於低調。