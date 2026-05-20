今（20）日上午9時11分，台東縣外海發生芮氏規模4.8地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於「獨立事件」，並非其它地震的餘震，近期花東地區地震像在「趕進度一樣」，數量明顯增多，提醒民眾要時刻留意、做好防災準備。

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吳健富指出，今天上午的地震規模4.8，是一起中小型地震，主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，也是東部最常見的地震類型，但推測與5月12日曾在台東近海發生的規模5.6地震並無關聯。

吳健富提及，花東外海地震本就非常多，規模4.8、規模5的地震也不小，未來幾天仍要注意規模4以上餘震。

▲今（20）日上午9時11分台東縣近海發生芮氏規模4.8地震。（圖／中央氣象署）
▲今（20）日上午9時11分台東縣近海發生芮氏規模4.8地震。（圖／中央氣象署）
針對近期花東地震變多的情況，吳健富提及，主要是今年初東半部地震較少，近期回歸正常後，才讓人有「趕進度」的感覺，提醒民眾，在0403地震後，地底的能量已經重新累積，達一定程度後就會釋放，東半部就是地震最好發的區域。

此外，除了花東地區外，吳健富也強調，地震學有一詞叫「空白區」，只要當地能量久沒釋放，累積起來就容易出先一連串地震，例如前年的嘉義，甚至今年台中等，因此包括西南部、南投等地民眾，也持續要留意地震動態。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...