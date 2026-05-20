今日是 520 告白日，政府也送上務實的「現金示愛」！根據勞保局發放行事曆，5 月份多筆津貼與年金接連入帳，今（20 ）天一早已有民眾發現 8,110 元的老農津貼已撥款。除此之外，5 月底前還有 14 筆款項陸續到位，其中勞保年金最高請領額度甚至突破 5 萬元，符合資格的民眾快拿起存摺確認！
🟡 520 第一波驚喜：老農、農退金入帳
今日一早發放的項目以農民福利為主，讓退休老農在 520 這天「荷包很有感」：
🟡 月底 14 筆連發：誰能爽領「5 萬元」？
別急著羨慕農民，5 月下旬才是發錢的高峰期。勞保局指出，月底前還有 14 筆津貼與給付將發放，其中最受關注的莫過於 5 月 28 日 入帳的勞保年金。雖然一般人平均領取約 1.8 萬至 2 萬元，但隨著勞工投保年資拉長、延後請領，台灣已出現每月請領超過 5 萬元 的「勞保年金王」。
專家分析，要達成這項紀錄必須具備三大條件：
🟡 晚領一定賺？專家驚揭：正常領反而「多賺 120 萬」
看到年金王月領 5 萬很羨慕？專家提醒，除非壽命遠高於平均值，否則「晚領未必划算」。
此外，國民年金「生育給付」 也是本月大紅包，只要符合國保身分，單次撥款最高可達 39,522 元。
🟡 5 月下旬「發錢懶人包」入帳時程表
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日一早發放的項目以農民福利為主，讓退休老農在 520 這天「荷包很有感」：
- 老農津貼： 每月固定撥款，全額為 8,110 元（符合農保年資 15 年以上）。
- 農民月退休儲金： 同步入帳。若提繳比例高且合併老農津貼，許多農民每月領取總額已穩定突破萬元。
- 政策利多： 行政院已擬具草案，力拚今年 7 月將老農津貼調高至 1 萬元，屆時金額將再有感升級。
別急著羨慕農民，5 月下旬才是發錢的高峰期。勞保局指出，月底前還有 14 筆津貼與給付將發放，其中最受關注的莫過於 5 月 28 日 入帳的勞保年金。雖然一般人平均領取約 1.8 萬至 2 萬元，但隨著勞工投保年資拉長、延後請領，台灣已出現每月請領超過 5 萬元 的「勞保年金王」。
專家分析，要達成這項紀錄必須具備三大條件：
- 高薪長保： 投保薪資長期維持在最高級距 4 萬 5,800 元。
- 展延加給： 選擇「延後 5 年」請領，可多拿 20% 的展延給付。
- CPI 連動： 遇上物價指數（CPI）累計成長，給付金額會隨之調升。
🟡 晚領一定賺？專家驚揭：正常領反而「多賺 120 萬」
看到年金王月領 5 萬很羨慕？專家提醒，除非壽命遠高於平均值，否則「晚領未必划算」。
- 晚領（70歲）： 月領 5 萬，若活到 80 歲（請領 10 年），總額約 600 萬元。
- 正常領（65歲）： 月領 4 萬，若活到 80 歲（請領 15 年），總額可達 720 萬元。
此外，國民年金「生育給付」 也是本月大紅包，只要符合國保身分，單次撥款最高可達 39,522 元。
🟡 5 月下旬「發錢懶人包」入帳時程表
|入帳日期
|14 筆發放項目名稱
|最高領取金額 / 試算標準
|5 月 21 日
|1. 國民年金保險生育給付
|$39,522 元 (一次性)
|5 月 25 日
|
2. 國民年金保險老年基本保證年金
3. 國民年金保險原住民給付
|
$4,049 元 (固定金額)
$4,049 元 (固定金額)
|5 月 28 日
|
4. 勞保年金給付
5. 勞退月退休金
6. 國民年金保險生育給付
7. 災保年金給付
8. 災保失能照護補助
|
全台最高紀錄 $52,035 元
視個人專戶餘額與年資而定
$39,522 元 (一次性)
平均薪資 × 年資 × 1.55%
依失能等級發給
|5 月 29 日
|
9. 國民年金保險喪葬給付
10. 國民年金保險老年年金給付
11. 國民年金保險遺屬年金
12. 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金
13. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資
14. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
|
$98,805 元 (5個月投保金額)
依年資試算（A、B式擇優）
最低保障 $4,049 元
最低保障 $5,437 元
視勞、國保年資合併計算
全額薪資補助