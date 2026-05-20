今日是 520 告白日，政府也送上務實的「現金示愛」！根據勞保局發放行事曆，5 月份多筆津貼與年金接連入帳，今（20 ）天一早已有民眾發現 8,110 元的老農津貼已撥款。除此之外，5 月底前還有 14 筆款項陸續到位，其中勞保年金最高請領額度甚至突破 5 萬元，符合資格的民眾快拿起存摺確認！

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🟡 520 第一波驚喜：老農、農退金入帳
今日一早發放的項目以農民福利為主，讓退休老農在 520 這天「荷包很有感」：

  • 老農津貼： 每月固定撥款，全額為 8,110 元（符合農保年資 15 年以上）。
  • 農民月退休儲金： 同步入帳。若提繳比例高且合併老農津貼，許多農民每月領取總額已穩定突破萬元。
  • 政策利多： 行政院已擬具草案，力拚今年 7 月將老農津貼調高至 1 萬元，屆時金額將再有感升級。
▲520 政府務實告白！今日一早 8,110 元的老農津貼率先入帳，讓長輩荷包很有感。月底前還有勞保年金等 14 筆款項將陸續到位，最高可領破 5 萬元。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲520 政府務實告白！今日一早 8,110 元的老農津貼率先入帳，讓長輩荷包很有感。月底前還有勞保年金等 14 筆款項將陸續到位，最高可領破 5 萬元。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
🟡 月底 14 筆連發：誰能爽領「5 萬元」？
別急著羨慕農民，5 月下旬才是發錢的高峰期。勞保局指出，月底前還有 14 筆津貼與給付將發放，其中最受關注的莫過於 5 月 28 日 入帳的勞保年金。雖然一般人平均領取約 1.8 萬至 2 萬元，但隨著勞工投保年資拉長、延後請領，台灣已出現每月請領超過 5 萬元 的「勞保年金王」

專家分析，要達成這項紀錄必須具備三大條件：

  1. 高薪長保： 投保薪資長期維持在最高級距 4 萬 5,800 元。
  2. 展延加給： 選擇「延後 5 年」請領，可多拿 20% 的展延給付。
  3. CPI 連動： 遇上物價指數（CPI）累計成長，給付金額會隨之調升。
以首位年金王為例，他 16 歲起投保，累積年資高達 60 年 3 個月，直到 76 歲才請領。原本月領約 4.9 萬元，因 2022 年 CPI 上漲 5.77%，最終入帳金額衝上 5 萬 2,035 元；另一位電子業退休男性也憑藉 60 年超長年資，在 80 歲請領時搭上 CPI 調幅，成功跨過 5 萬元門檻。

🟡 晚領一定賺？專家驚揭：正常領反而「多賺 120 萬」
看到年金王月領 5 萬很羨慕？專家提醒，除非壽命遠高於平均值，否則「晚領未必划算」。

  • 晚領（70歲）： 月領 5 萬，若活到 80 歲（請領 10 年），總額約 600 萬元。
  • 正常領（65歲）： 月領 4 萬，若活到 80 歲（請領 15 年），總額可達 720 萬元。
兩者相比，「足額正常領」反而能多領 120 萬元。 對多數民眾而言，評估健康狀況與經濟需求後，正常請領往往是更穩健的選擇。

此外，國民年金「生育給付」 也是本月大紅包，只要符合國保身分，單次撥款最高可達 39,522 元

🟡 5 月下旬「發錢懶人包」入帳時程表

入帳日期 14 筆發放項目名稱 最高領取金額 / 試算標準
5 月 21 日 1. 國民年金保險生育給付 $39,522 元 (一次性)
5 月 25 日

2. 國民年金保險老年基本保證年金

 

3. 國民年金保險原住民給付

$4,049 元 (固定金額)

 

$4,049 元 (固定金額)
5 月 28 日

4. 勞保年金給付

 

5. 勞退月退休金

 

6. 國民年金保險生育給付

 

7. 災保年金給付

 

8. 災保失能照護補助

全台最高紀錄 $52,035 元

 

視個人專戶餘額與年資而定

 

$39,522 元 (一次性)

 

平均薪資 × 年資 × 1.55%

 

依失能等級發給
5 月 29 日

9. 國民年金保險喪葬給付

 

10. 國民年金保險老年年金給付

 

11. 國民年金保險遺屬年金

 

12. 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

 

13. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資

 

14. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

$98,805 元 (5個月投保金額)

 

依年資試算（A、B式擇優）

 

最低保障 $4,049 元

 

最低保障 $5,437 元

 

視勞、國保年資合併計算

 

全額薪資補助
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...