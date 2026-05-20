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立法院會昨針對總統賴清德彈劾案進行記名投票表決，但未達法定通過門檻，最終宣告不通過。台中市長盧秀燕指出，彈劾案是賴清德之前發起國會大罷免所引起的反作用力，賴清德身為國家的領導人，希望從今以後要能凝聚共識、團結國家，以民為念，以和為貴。盧秀燕今（20）日上午在列席台中市議會定期會前受訪，對於總統彈劾案投票沒有通過，她直言這是賴清德之前發起國會大罷免，所引起的反作用力。今天是520總統就職2週年，賴清德總統身為國家的領導人，希望從今以後，要能夠凝聚共識，團結國家，並以民為念，以和為貴。立法院會國民黨昨天甲級動員，針對總統賴清德彈劾案進行記名投票表決，這是中華民國憲政史首次對總統提出彈劾案。投票結果，藍白陣營56位立委投贊成票，民進黨50位立委投反對票，未達全體113席立委須達2/3同意的法定通過門檻，彈劾案宣告不通過。