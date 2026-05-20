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韓國演員林智妍（林知衍）最近演出《我的王室死對頭》掀起話題，日前她登上網路綜藝節目《Salon Drip 2》宣傳時，毫不避諱地公開了自己私底下的戀愛風格。坦言自己在面對感情時非常大膽，只要遇到喜歡的對象就會選擇主動出擊，而她和李到晛在2023年大方認愛後至今已交往超過3年，感情依舊甜蜜蜜。林智妍她在當天的節目中，大方分享了自己與人相處時的主動性格。她透露，如果私底下遇到想要變熟、想要深入了解甚至是想要交往的對象，自己是屬於會坦率表達心意的類型，甚至會很直截了當地約對方見面。林智妍、李到晛過去因為合作《黑暗榮耀》擦出愛火，過去在大型頒獎典禮上獲獎時，也曾毫不避諱地在台上公開點名感謝對方，大方的態度讓他們獲得許多觀眾的支持和應援。除了戀愛風格，林智妍也分享了平時熱愛交友的一面，性格討喜的她也是圈內公認的「姐姐收割機」，是深受宋慧喬、全道嬿喜愛的後輩。林智妍解釋道：「比起後輩，我似乎更容易對姐姐們動心，好像會順著心意去親近她們。」她接著率直地透露：「我會常常聯絡，想念或想到對方時就會傳訊息。我也經常對身邊的人說我愛你，也很愛用愛心表情符號。」不只戀愛，連對朋友、前輩們也都很直球。