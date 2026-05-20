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▲麥可德巴瑞斯（左）40年前和李察狄恩安德森（右）合演《百戰天龍》影集，成為彼此最著名的作品。（圖／翻攝自IMDb）

▲李察狄恩安德森曾經因為主演影集《百戰天龍》在台灣大受歡迎，以高價拍攝台灣飲料廣告。（圖／翻攝自YouTube）

▲李察狄恩安德森在另一部影集代表作《星際奇兵：SG-1》中就是頭髮斑白的造型，因而歐美觀眾不會不習慣看到他的白髮。（圖／翻攝自IMDb）

▲「瘋狗老莫」麥可德巴瑞斯（右）作勢欲掐「馬蓋先」李察狄恩安德森（左）的脖子，有如當年在《百戰天龍》影集中的緊張關係重現。（圖／翻攝自 IG@mdesbarres）

曾經在台灣風靡一時的美國影集《百戰天龍》，男主角「馬蓋先」李察狄恩安德森與劇中死對頭「瘋狗老莫」麥可德巴瑞斯闊別30年再見面，彼此都成了白頭髮老公公。8年前他們在粉絲見面會上同台的畫面近日又被網友重發，只見麥可嫉妒說道：「我跟這個人30年沒見面，他還是這麼帥，我還是很想殺他。」作勢掐李察狄恩安德森的脖子，讓資深粉絲直呼：「感動到想哭。」《百戰天龍》曾經因為馬蓋先運用智慧與隨身小道具在各種難關中化險為夷，風靡台灣觀眾，在台視的週末黃金時段以國語配音播出，創下西洋影集難得的收視佳績。他和麥可德巴瑞斯分別是76與78歲，就算8年前也已是能當阿公的年紀，「瘋狗老莫」麥可再次重現劇中對馬蓋先的仇恨，勾起影迷的年少回憶，差點要掉眼淚。李察狄恩安德森已經10多年沒演戲，麥可德巴瑞斯的最後演出則是8年前在新版《馬蓋先》影集客串演「瘋狗老莫」的師父，角色升格。兩人近年還是會在各地影迷見面活動上亮相，並沒有銷聲匿跡。李察在台灣受歡迎到曾被廠商重金邀請拍攝運動飲料廣告，廣告中更不忘要加上國語配音版中馬蓋先的口頭禪：「帥啊！」至今仍讓人留下印象。《百戰天龍》讓李察狄恩安德森建立知名度，該劇雖然在美國首播時並未取得同時段收視冠軍，卻有很死忠的觀眾群，前後製作了7季，而且在美國以外的表現比在美國更亮眼，包括台灣，曾經是台視的招牌節目之一。《百戰天龍》結束製播後，李察還主演根據電影《星際奇兵》改編的影集《星際奇兵：SG-1》，成為另一代表作。當年李察在《星際奇兵：SG-1》就已快50歲，劇中就是頂著斑白頭髮的造型，因而在歐美國家觀眾眼中，他現在完全成為白髮老先生，還不至於太難想像，不像台灣觀眾那麼震撼。他在好萊塢演藝圈作風較為低調、重視隱私，不過去年他被狗仔拍到在自己居住的加州馬里布海岸地區，到美容院剪頭髮，並未露出不悅的表情，而是對著鏡頭揮手，讓粉絲對他的親切更為激賞。