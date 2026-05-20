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川習會加上520總統賴清德就職兩週年，讓「是否宣布台獨」再度被拉上枱面討論，繼昨天向總統賴清德拋出包括刪除台獨黨綱等3項建議，台中市長盧秀燕今再度喊話賴清德，強調美中越安全，台灣就越安全，台灣應該加強與美中的對話、交流與互信，成為區域和平的締造者。盧秀燕今（20）日上午列席台中市議會定期會前受訪，對於昨天公開呼籲賴清德不要宣布獨立，以及川習會後台灣的國際關係發表看法。她表示美中越安全，台灣就越安全，台灣應該成為區域和平的締造者，因此要加強與美中的對話交流與互信。盧秀燕昨日向總統賴清德拋出3項建議，包括於今天的520就職2週年宣布台灣不會獨立、刪除台獨黨綱、守護中華民國要真心誠意等。行政院長卓榮泰酸回，身為國內重要的政治工作者必須與時俱進、體察時事，若從1999年到現在完全不能隨著時代演進，將自絕於國人之外。稍後民進黨市議員林德宇質詢時，強調中華民國不隸屬中華人民共和國，就是獨立現狀，要求盧秀燕說明「中華民國的獨立現狀」是什麼？盧秀燕表示，這兩天有很多人傳民進黨的黨綱給她，第一章第一條就是寫要建立「臺灣共和國」，認為台獨黨綱依然在。賴清德總統身兼執政黨的黨主席、若這個台獨黨綱依然在，難免會引起國際社會的疑慮，她只是建議總統釐清國際社會的疑慮。