520行情來臨！台北股市今（20）日雖在盤面震盪，但整體呈現強勁態勢，其中光學鏡頭、AI概念股表現強勁，其中今國光（6209）因首季財報表現佳，加上切入CPO等熱門題材，股價也一路向上，今日再攻漲停價78.9元。

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今國光4月營收4.15億元，月減5%、年增67%；前4月累計營收為15.7億元、年增53%，為歷史同其次高。

此外，今國光第一季毛利率30.9%，季增10個百分點、年增19.8個百分點；稅後淨利1.44億元、每股稅後盈餘（EPS）0.81元。

今國光除紅外線熱成像鏡頭市場開發已經有成績外，近期也積極切入熱門商機研發，含AR眼鏡、CPO等。

今國光預期今年營運有望優於去年，並繼續布局新應用。今年1月底啟用AR／VR／MR研發中心，聚焦光波導與光引擎技術，已取得美系客戶研究開發案，預計明年開始批量生產。低軌衛星部分，正著手開發衛星反射鏡與RGB鏡頭等光學元件

此外，台積電（2330）在2026年技術論壇上也提到，在眾多新型AI裝置當中，最具潛力的是智慧眼鏡，有望成為繼智慧手機後，AI進入日常生活的下一個關鍵載具。

也因此帶動相關題材的想像，光學鏡頭概念股同步走高，今國光攻上漲停價78.9元，揚明光上漲近7%，聯一光上漲逾5%，新鉅科上漲逾3%，保勝光學上漲逾2%。

此外，AI眼鏡概念股表現強勁，海華攻上漲停價71.2元，澤米上漲逾7%，揚明光、興能高上漲逾6%，聯亞上漲逾5%，聯發科、由田上漲逾4%，原相、臻鼎-KY、驊訊上漲逾3%。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...