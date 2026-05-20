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▲陳櫻文結婚初期和婆婆爭執很多。（圖／翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

簡皎竹（草莓姐姐）、貝童彤彤彤姐姐）、陳櫻文（布丁姐姐）近來登上《小姐不熙娣》大聊兒童台祕辛，小S很好奇草莓姐姐和香蕉哥哥的戀情，沒想到陳櫻文突然爆料，自己曾和焦糖哥哥（陳嘉行）私訂終生，約好如果35歲兩人都沒對象就結婚，結果陳櫻文在29歲時就嫁給圈外老公，至今也已經16年，她也曾爆料剛結婚就跟婆婆大打出手，吵架會互罵髒話，相當精彩。陳櫻文說當時在兒童台當姐姐，生活圈非常單純，也沒有機會認識到異性，還曾經跟焦糖哥哥私訂終生，兩人約好如果35歲都還沒有對象就結婚，小S聽了還說，「會講這種話一定代表你們有喜歡對方啊！」陳櫻文就說，焦糖哥哥是一個很正直的人，感覺是一個不錯的對象。但實際上，陳櫻文在29歲時就嫁給圈外老公王善夫，兩人已經結婚16個年頭，她本月還在臉書發文感嘆，當年手都還沒牽熱，就直接試婚一個月，接著直接結婚，不過剛結婚時也是摩擦不斷，尤其是跟婆婆。陳櫻文在節目上說，剛結婚時，婆婆跟她都滿常回自己的娘家，兩個人會搶老公的時間，起爭執時還會罵髒話，陳櫻文形容，「我以前就是跟婆婆大打出手！有一次無意間聽到，我婆婆在罵我老公現在已經變妻奴了。」沒想到她氣不過，竟然直接衝進房間嗆婆婆，「我都還沒說妳兒子媽寶，妳怎麼可以說他妻奴！」把小S嚇得目瞪口呆，不過陳櫻文說這都是很早期的事情了，現在家人關係很好。