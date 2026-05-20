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▲《歌手2026》首發陣容共有9名實力派唱將。（圖／微博＠湖南衛視）

由中國湖南衛視與芒果TV聯合製作的音樂競賽節目《歌手2026》終於定檔，宣布在5月22日開播，首發歌手陣容也於日前正式公開，包含4名台灣歌手齊豫、庾澄慶（哈林）、魏如萱（娃娃）、周興哲，另外還有王菲的女兒竇靖童、胡彥斌、張碧晨等實力派唱將，卡司相當大咖，讓粉絲期待度拉滿。《歌手2026》即將開播，歌手名單在日前正式公開，首次參戰的有庾澄慶、魏如萱、尤長靖、周興哲、竇靖童以及美國歌手阿爾伯特（Albert Stanaj），回歸的參賽者則有《歌手2019》的齊豫、《歌手2017》的張碧晨還有《我是歌手》第3季的胡彥斌。這波陣容曝光後，立刻吸引粉絲熱烈討論：「期待張碧晨」、「居然連哈林都來了」、「這次全部都是實力派，好扯」、「終於等到尤長靖上《歌手》，感動」、「張碧晨、胡彥斌到底要參加多少音綜？」、「其實這些人都不用比，都很厲害」、「Albert是來陪跑的吧，反正冠軍一定會是中國人」。觀眾對於如此多大咖都將集結在本季節目感到相當訝異。據悉，這次《歌手2026》也將和《乘風2026》（浪姐7）一樣，主打直播無修音舞台，因此對歌手來說，這也是對體力及音準的一大考驗。節目播出時間則是5月22日起的每週五晚間7點30分，於湖南衛視和芒果TV雙平台直播。而齊豫7年前參加《歌手2019》時，一路拚到決賽，但最終沒擠進前3名，當屆冠軍是中國男歌手劉歡。張碧晨9年前參賽時，則止步第6名，當時的冠軍為歌后林憶蓮，輸給她確實合情合理。至於胡彥斌，他2015年拍《我是歌手3》拿下第4名，也沒進入前3強，當屆冠軍為中國女歌手韓紅。