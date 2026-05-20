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全球面臨氣候變遷以及勞動力短缺等挑戰，傳統農業數位化轉型已經是剛性需求，而無人機非紅供應鏈已成國際趨勢，世紀民生看好菲律賓農業升級潛力，與FUKUNG AGRICULTURE簽署合作備忘錄，推動無人機在智慧農業應用，將把技術在菲律賓落地，推廣到當地全國農用市場，為無人機業務注入全新成長動能。東南亞作為全球重要糧倉，近年各國政府正大力推動智慧農業政策，世紀民生表示，菲律賓為東南亞指標性農業大國，隨著無人機技術成熟，其應用已從單純的「勞力替代」升級為「智慧管理工具」。而台灣無人機產業具備關鍵零組件與系統整合的國際競爭力，在當前全球去紅化供應鏈的浪潮下，台廠正迎來前所未有的國際輸出機遇。此次合作雙方將聚焦於四大農業無人機核心技術應用的導入：包括全時農地巡檢、農藥與肥料噴灑、作物健康監測，以及後端的智慧農業管理及農業數據分析等應用。藉由世紀民生在無人機科技軟硬體整合優勢，不僅能協助菲律賓農戶大幅降低人力、化學藥劑成本、提升農業效率，更能透過數據回傳提升作業效率、農業管理精準度，實現綠色精準農業。展望未來，世紀民生表示，本次合作是無人機事業邁向國際化的第一步，未來將持續規劃無人機技術延伸至物流、巡檢、災害防救以及智慧城市等多元高附加價值領域之應用發展，且持續深化與國際夥伴的策略結盟，全面提升產業價值與國際競爭力，迎來商用無人機市場的黃金收割期。