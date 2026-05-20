我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣教師荒正在失控！南投職缺暴增188%：年輕人不想當老師了

▲財經專家游庭皓表示，台灣教師荒已經失控，各縣市職缺全面暴增，光是南投縣缺額就增加188%，其中又以「理化、資訊科技」等理工類科最缺人。（示意圖／翻攝自Unsplash）

尤其又以「理化、資訊科技」等理工類科最缺人

理化、資訊科技超缺人！報考就錄取：老師將成稀缺資源

▲由於現代AI、科技產業起薪高，導致勞動市場結構變化，願意在學校擔任教師的人越來越少，亦反映出台灣教育體系與產業薪資結構出現落差。（圖／取自unsplash）

台灣老師從鐵飯碗變缺工行業！過來人認：不是有尊嚴的工作

人才待遇問題也成最為關鍵的問題，台灣基本工資過了20年已上漲230%，但國中小教師鐘點費僅調升5%至29%。

台灣老師過去被公認是鐵飯碗職業，但近年來願意留在學校當教師的人越來越少，。背後原因不只少子化、大量教師退休，也與AI、科技業逐漸發達薪資增高，連帶影響年輕人不願投入教育業。財經專家游庭皓近日在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」發文警告，表示台灣教師荒已經開始失控，2026年教甄錄取率大幅飆升，各縣市正式教師缺額全面暴增，他舉例，光是新北國小一次就開出629名正式缺額，台北國中缺額年增超過4成，就連南投都暴增188%，可見教師業正現人才荒。游庭皓提到，台灣教師荒的出現，背後原因非常直接，主要因大量教師退休、少子化，讓年輕人不願意投入教育現場，加上代理教師越來越難找，學校只好大規模釋出正式職缺補人，由於現代AI、科技產業起薪高，導致勞動市場結構變化，願意在學校擔任教師的人越來越少，如新竹縣國中理化科開出8個缺額，卻只來10人報名，資訊科技只有7人搶2個缺，游庭皓以此為警訊，提到該現象正在反映出，台灣教育體系與產業薪資結構出現落差，未來可能不只缺工，就連培養下一代科技人才的老師本身，也開始變成稀缺資源。根據BBC中文報導，過去教師被視為鐵飯碗職業，如今卻成為缺工行業，教育部數據顯示，全報導提及，一名27歲黃小姐曾擔任代理教師，卻選在1年後離開教育業，除了少子化、教師退休、工作負擔重等因素，台灣師範大學教授林子斌表示，台灣老師的薪資與職涯發展吸引力不高，尤其理工科人才更有意投入業界，導致理工科目教師更難招。