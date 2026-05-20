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歌手曾沛慈參加《乘風破浪的姐姐2026》第七季（簡稱《浪姐7》），話題不斷。然而，一段側拍影片捕捉到她因為爆汗而不想化妝、跟化妝師討價還價的有趣畫面，她提出三大訴求：「我沒差、我根本不用化妝、我不想化妝。」曾沛慈表示，她本身是「爆汗星人」，流汗量很大，化妝會很困擾。但因為上節目要漂亮，化妝師預估她必須提早一小時又20分鐘到場，才有餘裕化妝和準備，但是曾沛慈跟化妝師討價還價，她想要提早一個小時前到就好，因為她根本不需要化妝。不過，到了隔天，曾沛慈還是乖乖到現場，她表示，壓力都給化妝師了，「她們也在乘風破浪，我每次都挑戰要他們在最短的時間內，把我變成漂亮的人，她們乘的是比我還大的風浪。」雖然一開始對化妝有些抗拒，但最後曾沛慈還是乖乖就範，接受專業妝髮師的巧手打扮。髮型師已經提前幫她編好精緻的小辮子，加上化妝，看起來很有精神。但完妝後曾沛慈又開始耍賴了，「我想不要卸妝，明天早上這樣去上班。」嚇得化妝師趕緊舉起雙手大喊：「不可以！」